Elokuvatuontantojakin hilataan kohti hiilineutraliutta – puolet hiilijalanjäljestä tulee kuljetuksista

Myös elokuva ja televisiotuotannot ovat matkalla kohti ekologisempaa tekemistä. Tampereen elokuvajuhlilla vierailleen Tilly Ashtonin työ on kehittää tuotantoja hiilineutraaleiksi. Hän on toiminut kestävän kehityksen koordinaattorina muun muassa suoratoistopalvelu Netflixin tuottamassa toimintaelokuvassa Havoc.

– Noin puolet koko elokuvan hiilijalanjäljestä tulee kuljetuksista. Jotta se saadaan kuriin, on mietittävä, mistä päästöt koostuvat. Lennot ovat iso tekijä.

– Vaihtoehtoja on, mutta elokuva- ja televisiotuotannoissa tahti on kova eikä sellaisten miettimiseen ole aikaa. Minun työni on tehdä valinnat helpoiksi. Esimerkiksi miettiä, mitä ruokaa kuvauksissa tarjotaan.