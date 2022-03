Alempi tieverkko on isoin murheenkryyni – maanteiden reikääntyminen kiihtyy lähiviikkoina

Alempi päällystetty tieverkko on Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen suurin murhe kevään koittaessa. Päällystevauriot lisääntyvät vuosi vuodelta, kun korjausvelkaa on kertynyt jo pitkään. Viime vuosien päällystämisen niukka rahoitus näkyy juuri alemman tieverkon kunnossa.

– Nyt näyttää pitkä ennuste aika hyvältä, kun on yöpakkasia ja päivät kuivattaa. Se on etenkin sorateille hyvä. Päätiet on kohtuullisia paikattavia, mutta alemmalla verkolla meillä on murhetta, sanoo Ely-keskuksen projektipäällikkö Jaakko Huhtala.