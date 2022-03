Osassa maata ollaan valmiita luopumaan kasvomaskeista – Kainuussa suosituksista pidetään kiinni, koska epidemia kiihtyy

– Sairaalahoidossa on ollut viime päivinä muutamia potilaita. Tehohoidon kuormitus on koronan suhteen ollut vähäistä. Tartunnat laitoshoidossa lisäävät riskiä, että sairaalahoidon tarve kasvaa. Samoin ensihoidon ja päivystyksen käyntiraportit viittaavat samaan.

Esimerkiksi Suomussalmella terveysaseman vastaanottotoiminta on kiinni viikonlopun ajan, ja vuodeosaston kapasiteettia on rajattu tavallista pienemmäksi. Kainuun keskussairaalassa on vähennetty muun muassa kiireettömiä leikkauksia ja poliklinikkakäyntejä.

– Erityisesti riskiryhmiin kuuluvia on edelleen suojattava. Hoito- ja hoivalaitoksissa on todettu runsaasti koronatartuntoja, jotka voivat aiheuttaa vakavia oireita henkilöille, joilla on muita sairauksia tai heikko yleistila. Koronavirusinfektioissa erityisesti rokottamattomilla on kohonnut riski sairastua, sanoo Kanervo.