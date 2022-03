Venäjä on vallannut kaksi ydinvoimalaa Ukrainassa – joukot voivat aiheuttaa ydinonnettomuuden, mutta todennäköisesti teolla on toinen tavoite

Mitä Tšernobylissa tapahtuu tällä hetkellä?

Voimalassa on ydinpolttoainetta, jota jäähdytetään suurten vesivarastojen avulla. Polttoaine tuottaa lämpöä vielä pitkään sen jälkeen, kun sitä on käytetty. Viimeiset reaktorit Tšernobylissä suljettiin 22 vuotta sitten, eli tällä hetkellä jäähdytettävä polttoaine tuottaa vielä lämpöä, mutta ei suuria määriä.

Mitä tapahtuu, jos Tšernobylin jäähdytysjärjestelmät pysähtyvät?

On arvioitu, että altaan veden lämpötila ei nouse yli 45 celsiusasteen, vaikka polttoainetta ei jäähdytetä sähkön avulla. On siis hyvin epätodennäköistä, että vesi altaassa alkaisi kiehua ja paljastaisi täten polttoaineen.

Uhkaako Tšernobylin tilanne Suomea?

Kuva: Venäjän puolustusministeriö / Shutterstock / All Over Press

Kuvassa näkyvä metallinen kaareva rakennelma on Tšernobylin voimalan nelosreaktorin suojaksi rakennettu suojakuori. Reaktorin jäänteet ovat edelleen radioaktiivisia. Kuva on Venäjän armeijan 7. maaliskuuta julkaisema.

Kuinka suuri vaara räjähdyksistä ja ammuskelusta ydinvoimalaitosten alueella on?

Tšernobylin voimalaan on rakennettu suojakupu suojelemaan voimalan ydinreaktorin jäänteitä. Voimalan ydinreaktori tuhoutui vuoden 1986 ydinvoimalaonnettomuudessa. Tämä suojakupu tuskin kestäisi sotilaallista iskua, sillä se on rakennettu ydinreaktorin jäänteiden suojelemiseksi säältä ja takaamaan hyvät työskentelyolosuhteet työntekijöille.

Miksi Venäjä on vallannut kaksi ydinvoimalaa?

Sekä Zaporižžjan voimala että Tšernobylin voimala ovat Venäjän hyökkäysurien varrella. On epätodennäköistä, että ne on vallattu juuri sen takia, että ne ovat ydinvoimaloita.

On mahdollista, että Zaporižžjan voimalan alueella on ollut jo ennen valtausta ukrainalaisia sotilaita, jotka ovat käyttäneet ydinvoimalaa kilpenään. He ovat saattaneet myös vartioida ydinvoimalaa, mutta jos näin on, ovat he olleet liian lähellä laitosta. Ydinvoimaloiden alueilla ei saa tehdä sotilaallisia toimia, eli ne ovat suojeltuja.