Ei Suomessa leipä lopu, mutta hinta on pian arvoitus – leipomon toimitusjohtaja tarkistaa viljan hinnan joka aamu: "Se näyttää kaamealta"

Leivolla raaka-aineet tulevat pääosin kotimaasta. Nykyinen maailmankauppa on mennyt siihen, että jos selkeä puute jostakin tuotteesta ilmenee, näkyy se välittömästi maailmanmarkkinahintojen nousuna.

– Jauhokaupasta käydään neuvottelut yleensä sadon kypsymisen jälkeen. Nyt tilanne on johtanut siihen, että myllyt ovat irtisanoneet sopimukset ja olemme kelluvassa tilanteessa.

Energiakulut ovat kolminkertaistuneet leivonnassa

Oman lisänsä leipomon kannattavuuteen tuo energian hinta. Pirkanmaalla käytetään elintarviketeollisuudessa laajasti maakaasua, minkä hinta on Jaakkolan mukaan noussut moninkertaisesti öljyä enemmän.

– Jos sen osuus on ennen leivässä ollut viitisen prosenttia, nyt se on kolminkertaistunut ja se vaikuttaa kuluttajahintoihin.

Energian lisäksi polttoaineiden kallistuminen tuo paineita hintojen nostoon. Leipä on tuoretuote, pulla-auto käy kaupassa kuusi kertaa viikossa, Leivon tuotteita lähtee kuuteen ja puoleen sataan kauppaan.

Viimeistään kesällä leipäpaketin hinta nousee

– Keskusliikkeiden kanssa on sopimukset, joissa on määritelty hinnantarkastuksille aikataulu. Neuvottelut on jo aloitettu ja korotukset voi olla huomattavia.