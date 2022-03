Teosto-palkinnon saajille tulossa ennätyspotti – ehdokasteosten artisteina muiden muassa Litku Klemetti, Yona ja Linda Fredriksson

Palkinnon saajiksi on ehdolla 12 musiikkiteosta. Ehdokkaisiin lukeutuvat muun muassa Minna Leinosen sävellys liikeoopperassa Alma!, Adina Dumitrescun sävellys I smiled to the bird on Jupiter, Linda Fredrikssonin sävellykset levyllä Juniper, Sanna Klemetin (Litku Klemetin) sanoitukset sekä hänen ja Pekka Tuomen sävellykset ja sovitukset Litku Klemetin levyllä Kukkia muovipussissa sekä Johanna Rasmuksen eli Yonan ja työryhmän teokset Yonan levyllä Uni johon herään.