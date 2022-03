Herätys: Ukrainalaisperhe pakeni Venäjän läpi Suomeen | Korona harvoin syy työkyvyttömyyteen | Näyttelijä Andrei Alén teki lukihäiriöstä vahvuuden

Ukrainalainen perhe pakeni läpi Venäjän ja pääsi viimein Suomeen

Kun kranaatti osui Andrein kotiin Itä-Ukrainassa, perhe lähti pakoon Venäjän läpi kohti EU:ta. Matka oli rankka, ja he joutuivat turvallisuuspalvelu FSB:n kuulusteluun, Andrei kertoo Vaalimaan raja-asemalla. Nyt perhe on turvassa. Suomen itärajan yli kulkee ukrainalaisia, venäläisiä ja kotiin palaavia eurooppalaisia. Ennen arkisena pidetty raja on nyt reitti pois sodan ajan Venäjältä.