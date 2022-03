Kymmenien miljardien eurojen investoinnit pohjoiseen lähentävät Suomea ja Ruotsia – yhteistyöllä halutaan löytää nopeasti 10 000 työntekijää

Työntekijöitä tarvitaan tuhansia ja taas tuhansia

Lapin kauppakamari on esittänyt elinkeinoministeriölle yhteisen strategian laatimista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo jo ennen tätä keskustelleensa ruotsalaiskollegansa kanssa siitä, että yhteisen näkemyksen kirjaaminen teolliseksi strategiaksi olisi tarpeen. Asia on nyt virkamiesvalmistelussa, ja Lintilä lupaa, että tulosta saadaan jo kevään aikana.

Pohjois-Ruotsi on vihreän siirtymän veturi

Kirkkaimpana tähtenä loistaa Pohjois-Ruotsi, jossa on meneillään Ruotsin historian suurin investointiaalto. Käsillä on investointeja lähes 78 miljardin euron arvosta – eivätkä luvussa ole edes kaikki infrahankkeet. Kaiken lisäksi kyseessä eivät ole vain toiveet tai kaavailut; pääosa potista, yli 65 miljardia, koostuu jo käynnissä olevista tai vahvistetuista hankkeista.

Pohjois-Suomessa lähivuosien tekeillä tai vireillä olevien investointien arvo on Lapin kauppakamarin listauksessa 47 miljardia euroa. Vaikka sekin on kova lukema, Ruotsille siis hävitään selvästi.

Pohjoisen Suomen lukemassa osa on varmistuneita tai jo toteutuksessa olevia investointeja, mutta paljon on myös hankkeita, joiden toteutuminen on vielä epävarmaa. Pohjois-Suomen euromäärä koostuu muun muassa lukuisista tuulivoima-, kaivos- ja liikennehankkeista, Kemiin nousevasta Metsä Groupin uudesta sellutehtaasta ja yli seitsemän miljardin euron Pyhäjoen ydinvoimalasta, jonka toteutuminen on nyt täysin hämärän peitossa Venäjän aloittaman sodan vuoksi.