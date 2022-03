Pekka Seppäsen kolumni: En keksi yhtään hyvää syytä, miksi unohdin Ukrainan

Me kaikki järkytyimme, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Siitä on nyt kahdeksan vuotta.

Ilmeisesti seksuaalivähemmistöjen vainoaminen oli ihan ok. Toisinajattelijoiden vangitseminen ja myrkyttäminen oli ja on ihan ok varmaan sekin. Toimittajien murhaaminen, mikäpäs siinä. Puhumattakaan Georgian, Itä-Ukrainan ja Krimin miehittämisestä ja sikäläisten tappamisesta. Ihan ok kaikki vaan.