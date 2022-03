"Olin elämässä niin polvillani, että suunnittelin miten tapan Timon ja sitten pojat ja itseni", Nina Mikkonen kertoo ajastaan Timo T.A. Mikkosen omaishoitajana

Kun perheelle selvisi, miten vaikeasti Timo on sairastunut, alkusokki oli valtava, Nina Mikkonen kertoo Sean Ricksille Yle Perjantain jaksossa Miten kohtaan sairauden?

– Olin asemoinut itseni niin, että minun tehtäväni on pitää meidät pinnalla. Ymmärsin Timon pyynnön täysin, mutta se tuntui hirveältä, koska ei ollut minun tehtäväni auttaa häntä kuolemaan. Vaikka tavallaan olisi tehnyt mieli lopettaa hänen tuskansa.

– Silloin kun ihminen on niin pimeässä mustassa suossa kuin ihminen tällaisia asioita miettiessään on, sitä ei kykene selittämään. Jos sitä ei ole itse kokenut, sitä ei pysty sanoin kertomaan, minkälainen tunne se on, kun musta paksu viittaa peittää sinut, Mikkonen yrittää sanallistaa.