UN Women Suomen Instagram-tili katosi tilapäisesti seuraajiensa näkyvistä jo toistamiseen – niin sanottu shadowban voi aiheutua monesta asiasta

Naisten tasa-arvoa ajava UN Women Suomi epäilee, että sen Instagram-tili on joutunut niin sanotun shadowbanin kohteeksi eli sen näkyvyyttä palvelussa rajoitetaan.

Naistenpäivän jälkeen useampi UN Women Suomi -tilin seuraaja huomasi, että he eivät pysty tägäämään eli merkitsemään kyseistä tiliä tai eivät näe kuvavirrassaan normaalisti järjestön tekemiä päivityksiä.

Kun viestinnän vastaava Emma Winiecki vertaili tilin tavoittavuuslukuja, hän huomasi suuren eron: Naisten päivänä tilin kuvajulkaisu tavoitti yhteensä 75 000 käyttäjää, joista 25 000 oli tilejä, jotka eivät seuraa heitä.

Seuraavan päivän julkaisut tavoittivat yhteensä vain 10 000 käyttäjää, joista alle 100 oli tilejä, jotka eivät seuraa järjestöä.

– Tavoittavuuden lasku oli merkittävä. Totta kai sisältöjen menestymisessä ja tavoittavuudessa on eroja, mutta ei näin radikaalia eroa, sanoo Winiecki.

UN Women Suomella on Instagramissa yli 30 000 seuraajaa.

– Tiedämme melko hyvin, minkälainen sisältö on suosittua. Kun tykkäys- ja tavoittavuusluvuissa on näin huomattava yhtäkkinen lasku, jotain on vialla, pohtii Winiecki.

Myöskään UN Women Suomen usein käyttämät aihetunnisteet eli hastagit eivät näkyneet normaalisti hakutoiminnolla.

Kun Winiecki kokeili etsiä toisella Instagram-tilillä järjestön käyttämiä aihetunnuksia, hän löysi vain sellaisia julkaisuja, jotka olivat jonkun muun tilin kuin UN Women Suomen julkaisemia.

Liika aktiivisuus voi aiheuttaa shadowbanin

Someasiantuntija Johanna Janhonen on perehtynyt Instagramin käyttämään shadowbaniin. Kyseessä on tiettyjen sisältöjen piilottaminen vaikkapa hauista, samanlaista taktiikkaa käytetään esimerkiksi Twitterissä. Keinoa on käytettyä Instagramissa ainakin vuodesta 2017.

– Instagram rankaisee tilejä tilapäisesti, jos tili on liian aktiivinen, seuraa liikaa muita tilejä tai jättää liikaa kommentteja. Shadowbanin tarkoituksena on estää bottien toiminta palvelussa, kertoo Janhonen.

Shadowbanin takana on algoritmi, sanoo sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä. Instagram on ollut Pönkän mukaan palveluna heikommin moderoitu kuin Facebook. Jos tekoälyn tekemään moderointia lisätään, myös virheiden määrä kasvaa.

– Shodowban pyrkii puuttumaan isompaan ongelmaan, kuten feikkitilien ja -julkaisujen kitkemiseen, sanoo Pönkä.

Shadowbaneja on Janhosen mukaan useita erilaisia, jotkut shadowbanit estävät aihetunnisteiden näkyvyyden, joskus Instagram voi estää ajankohtaisimpien hästägien käytön kaikilta.

– Kun seuraan eri alojen mielipidevaikuttajien tilejä, ne voivat mennä aina välillä piiloon, kertoo Janhonen.

Facebookin ja Instagramin omistavan Metan algoritmeissa on Pönkän mukaan ollut viime aikoina ongelmia, palvelut ovat jopa saattaneet lukita tilejä, joita algoritmi on tulkinnut sääntöjen vastaisiksi. Niinkin voi siis käydä, että jos jonkin tilin näkyvyyttä on rajoitettu, sen aktiivisuuden lisääminen voi johtaa jopa tilin lukitsemiseen tai poistamiseen.

Johanna Janhonen suosittelee aktiivisuuden vähentämistä, jos huomaa, että omaa Instagram-tilin näkyvyyttä on rajoitettu.

– Shadowban poistuu yleensä jonkin ajan kuluessa itsestään. Jos huomaa tulleensa shadowbannatuksi, yksi vinkki on pitää muutaman päivän Instagram-tauko, sanoo Janhonen.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanja vei somenäkyvyyttä

UN Women Suomi -tilin näkyvyyden rajoittamista on tapahtunut aiemminkin. Edellisen kerran samoja havaintoja tehtiin 25. marraskuuta, kun oranssit päivät -kampanja käynnistyi. Kampanja kannustaa puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

– On huolestuttavaa, jos tasa-arvoa ja ihmisioikeuksia ajavan Instagram-tilin näkyvyyttä rajoitetaan, varsinkin kun samaan aikaan erityisesti tyttöihin, naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva vihapuhe ja häirintä ovat näillä alustoilla huomattava ongelma, sanoo Emma Winiecki.

UN Women Suomi ei ole saanut huomautuksia Instagramilta siitä, että tilin sisältö rikkoisi somealustan sääntöjä.

Instagramin tavoittavuusluvuilla on järjestölle suuri merkitys, koska varainhankintaa tehdään paljon sosiaalisen media kautta. Esimerkiksi nyt järjestöllä on käynnissä hätäapukeräys Ukrainaan. Winiecki muistuttaa, että jos somessa ei tavoita myös muita kuin omia seuraajia, ei varainhankintakaan toimi normaalisti.

Algoritmi rajoitti Instagramissa myös #blacklivesmatter-aihetunnistetta kesällä 2020. Tuolloin yhtiö kertoi muun muassa Twitterissä, että aikoo selvittää asian nopeasti, jotta aihetunniste toimisi normaalisti.