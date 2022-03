Mika Lintilä: Venäjä ei ole enää markkinatalous, Venäjä on sotatalous

Suomalaisista yrityksistä lähtöä Venäjältä tekevät ainakin Valio, Hesburger, Fazer ja Paulig. Suurten kansainvälisten yritysten lista on pitkä: Shell, British Petroleum, Netflix TikTok, Samsung, General Motors, Toyota, Volvo, Ford, Microsoft, Apple, Nike. Listaa voisi jatkaa vielä pitkään.

Valtio ei suunnittele Venäjältä poistuvien yritysten erillistä tukemista

Lintilän mukaan Venäjä on ollut monelle yritykselle korkean riskin ja korkeiden tuotto-odotusten maa. Ministeri muistuttaa, että riskit voivat joskus realisoitua.

Venäjältä lähteville yrityksille on tarjolla neuvontaa, miten menetellä epävarmassa tilanteessa ja tätä työtä valtio tekee yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

– Suomalaisilla yrityksillä on kolme vaihtoehtoa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan: joko jatkaa liiketoimintaa, myydä liiketoiminta venäläisille kumppaneille tai tehdä konkurssi, Lintilä sanoo.

– Meillä on käytössä Finnvera ja muut rahoitusinstrumentit normaaliin tapaan, joiden avulla voidaan tukea esimerkiksi yritysten rahoitushuoltoa, Lintilä kertoo.

Sota vaikeuttaa Venäjän talouden kehitystä

Venäjän talouteen sota vaikuttaa dramaattisesti. Lintilän mukaan maantalouden romahdus näkyy arjessa työttömyytenä ja ostovoiman pienentymisenä. Monien tuotteiden saatavuus heikkenee ja hinnat nousevat, koska Venäjä on nojannut paljon tuontiin ulkomailta.

– Lyhyellä aikavälillä Venäjä on kytketty irti maailmantaloudesta. Vuosikymmenten aikana rakennetut yhteydet katosivat lähes yhdessä yössä. Venäjä ei ole enää markkinatalous. Venäjä on sotatalous..

– Venäjän keräämän suuren sotakassan jäädytys iskee kovasti hallintoon. Venäjän keskuspankki on suljettu länsimaisten rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle ja maan valuuttavaranto on asetettu takavarikkoon. Tämä on poikkeuksellisen kova toimi, arvioi Lintilä.