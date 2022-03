Etujärjestö varoitteli opettajien joukkopaosta, jota ei ole ollut eikä järjestön mukaan taida nyt tulla

OAJ julkaisi viime syyskuussa kyselyn, jonka mukaan noin kuusi kymmenestä opettajasta oli harkinnut alanvaihtoa. Kysely lähetettiin satunnaisotannalla noin 20 000:lle OAJ:n jäsenelle, joista noin 2 600 vastasi kyselyyn. Kyselyn tulosten virhemarginaali on OAJ:n mukaan vain 1,9 prosenttia suuntaansa. Ammattiliitossa on yhteensä noin 120 000 jäsentä.

STT kysyi kymmeneltä suurimmalta suomalaiskaupungilta tiedot, kuinka paljon heiltä on irtisanoutunut opettajia vuosina 2017–2021. Samalla kaupungit kertoivat, kuinka paljon heillä on työskennellyt opettajia vuosittain saman ajanjakson aikana. Suurimmista kaupungeista vain Lahti ei vastannut kyselyyn.

– Tiedossani on vain muutamia opettajia, jotka ovat siirtyneet toiselle alalle, Kuopion kaupungin perusopetuspäällikkö Taina Vainio sanoo sähköpostiviestissä.

Irtisanoutumisia muutama prosentti

Irtisanoutumiset kasvoivat tietopyyntöön vastanneista kaupungeista merkittävästi vain Helsingissä ja Oulussa. Helsingissä irtisanoutui vuonna 2021 yhteensä 144 opettajaa, yli kuusi prosenttia kaupungin vakinaisista opettajista. Esimerkiksi vuonna 2017 irtisanoutuneita oli 86. Kolme neljäsosaa viime vuonna irtisanoutuneista erosi kaupungin palveluista ja noin neljännes jäi eläkkeelle. Kaupunki ei kuitenkaan erotellut, kuinka moni eronneista on alanvaihtajia ja kuinka moni esimerkiksi vaihtoi työnantajaa pysyen opettajana.

STT:n kyselyn mukaan opettajien määrä oli useissa kaupungeissa kasvanut tasaisesti vuositasolla. Muutamasta kaupungista kerrottiin, että heille on palkattu lisää opettajia koronapandemian aikana valtiolta saaduilla koronatuilla.

– Pandemia-aika on korostanut opettajan työn kuormittavuutta, minkä vuoksi yhä useampi harkitsee alanvaihtoa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

"En koe, että mollaisimme opettajan ammattia"

– Tietysti harkitsijoita on aina enemmän kuin oikeasti alaa vaihtavia. Merkittävää on se, että harkitsijoiden määrä on kasvanut, Luukkainen sanoo.