Hyökkäys Kiovaan voi alkaa 72 tunnin kuluessa, sanoo Ukrainan armeijaan liittynyt pohjalainen Kenneth Gregg

Lauantaiaamuna Kenneth Gregg päivitti Facebook-sivulleen, että yöllä on saatu esimakua tulevasta Kiovan taistelusta. Sireenit ulvoivat läpi yön, kun ohjuksia ja raketteja ammuttiin kohti kaupunkia. Ilmatorjunta ampui Greggin mukaan alas suurimman osan niistä, mutta 30 prosenttia osui kaupunkiin.

– Kiovan ympärille on kaivettu panssariesteitä ja periaatteessa koko Kiova on ympäröity panssariesteillä 15 kilometriä keskustasta joka suuntaan.

Kotoaan hän on noutamassa elintarvikkeita ja toista autoaan, jonka luovuttaa sitten Ukrainan armeijalle. Reitti 30 kilometrin päähän Krasilovkaan on Greggin mukaan tiettävästi turvallinen.

Kiovan puolustus vahvistuu koko ajan

Kenneth Gregg kertoo toimivansa tällä hetkellä sissien kouluttajana. Venäläisten etenemisestä tiedetään hänen mukaansa se, että hajaantunut pitkä kolonna on joutunut ukrainalaisten sissiryhmien hyökkäyksen kohteeksi. Kalustoa on tuhottu ja venäläisiä joukkoja on kylissä vailla selkeää johtoa Provarista pohjoiseen.