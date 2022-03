Olkiluodon kolmas ydinreaktori tuottaa vihdoin sähköä Suomeen

Olkiluodossa voi tutustua ydinvoimanäyttelyyn. Siellä on havainnollistettu voimalan sydäntä. Uraani on pieninä nappeina polttoainesauvojen sisällä. Sauvat järjestetään reaktorisydämeen nippuina. Sydän taas on suljettu suureen terässäiliöön, jossa on vettä. Ydinreaktio aloitetaan johtamalla sydämeen neutroneja. Uraani halkeaa ja kuumentaa polttoainesauvat. Tarkoitus on tuottaa höyryä, joka ohjataan eri vaiheiden kautta voimalaitoksen turbiiniin.

Kuva: Esa Syväkuru / Yle