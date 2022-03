UPIn Aaltola Venäjän Nato-uhkailusta: Ei kannata hätkähtää tai lähteä mukaan Venäjän uhittelupeliin

– Tästä ei kannata hätkähtää. Tämä on toistettu Venäjän johtohenkilöiden suista viime kuukausina monta kertaa. Suomen suvereenit päätökset eivät saa liittyä tai liity Venäjään, vaikka he tällä tavoin ehdollistavat Suomen suvereniteettia.

Aaltolan mukaan lausuntoihin on toki suhtauduttava siinä mielessä vakavasti, koska ne kertovat Venäjän ajattelusta. Venäjän vaatimukset etupiireistä ja hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen turvallisuustilannetta.

Venäjän uhkailu voi lisätä halua liittoutua

– Tämä on tietenkin täyttä roskaa ja aivan posketonta puhetta. Tämä on Venäjän kielenkäyttöä.

– Heille puolustaminen tarkoittaa hyökkäystä. He eivät koe edes käyvänsä sotaa Ukrainassa, vaikka kaikille muille se on päivänselvää. Tämä on uuskieltä, jolla kuvataan asiat päinvastoin kuin ne ovat. Tämä on tyypillistä venäläistä informaatiosodankäyntiä.