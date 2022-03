Marjo Vihavainen ja Ville Palkinen sukeltavat historiaan ulkoiluttamalla vanhoja matkailumerkkejä – yksi on selvää: Suomi on vesitornien maa

Merkkejä on kertynyt jo kolminumeroinen määrä. Marjo Vihavainen on graafikko, ja häntä matkailumerkit kiinnostavat myös taiteenlajina. “Eri tekijöillä on selkeästi oma kädenjälki. Näkee, että joku on kiertänyt esimerkiksi Pohjanmaan kunnat ja tehnyt merkkien sarjan. Matkailumerkit ovat kiinnostavia myös graafisessa mielessä.”

Kuva: Ville Palkinen ja Marjo Vihavainen