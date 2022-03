Sotilasasiantuntija: Kiovan saarto tiivistyy lähipäivinä, iskuilla lentokentille on myös symbolinen merkitys

– Nyt on merkkejä siitä, että Venäjä saattaa lähivuorokausien kuluessa pyrkiä tiivistämään Kiovan saartoa, Pihlajamaa sanoo Ylelle puhelimitse.

Lentokenttäiskuilla sekä sotilaallista että symbolista merkitystä

Pihlajamaan mukaan iskuilla lentokentille on sekä sotilaallista että symbolista merkitystä.

Yllätyksiä voi tulla

Yli kaksi viikkoa jatkuneen hyökkäyksen aikana Venäjä ei ole taktisesti onnistunut kaikissa pyrkimyksissään. Pihlajamaa arvioi, että johtamisessa ja toiminnan koordinoinnissa on ollut vaikeuksia.

Keskeistä on nyt se, pystyvätkö Venäjän joukot parantamaan toimintaansa.

– On paljon kysymysmerkkejä, ja yllätyksiä voi tapahtua, Pihlajamaa sanoo.

Kiovan saarto nielee paljon joukkoja

Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaan mukaan Kiovan piirittäminen kokonaan on vaikeaa. Kaupungin alue on laaja, joten Venäjä tarvitsee saartoon paljon joukkoja.

– On kyseenalaista, kuinka tiivis saartorenkaasta lopulta voidaan muodostaa.

Merkkejä Ukrainan taipumisesta ei ole

Venäjän iskut ovat edelleen kohdistuneet myös siviilikohteisiin eri puolilla Ukrainaa. Erityisen karsea tilanne on kaakossa Mariupolin satamakaupungissa.

Mariupol on ollut päiviä Venäjän joukkojen piirittämänä. Kaupungissa on edelleen satoja tuhansia ihmisiä, joiden tilanne on epätoivoinen.