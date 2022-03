Myynti laskee ja solvaukset lisääntyvät – tähän Teboilin Venäjä-kohu johti: tutkijan mielestä yrityksen pitäisi pyytää näyttävästi anteeksi

Aggressiivinen ja solvaava käytös eri Teboil-huoltoasemien työntekijöitä kohtaan on kasvanut, myynti on laskenut ja työpaikat ovat vaarassa. Aalto-yliopiston tutkijan mukaan kielteisestä kuopasta nouseminen on brändeille vaikeaa mutta ei mahdotonta.

Teboil-kauppiaat ovat huolissaan elinkeinostaan ja henkilöstön kohtaamasta negatiivisesta käytöksestä. Emoyhtiön viestintämokat ovat syventäneet kuoppaa. Kuvassa Teboil kylmäasema Espoon Suomenojalla. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle