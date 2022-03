Venäjä iski aamulla Javorivin sotilastukikohtaan lähelle Puolaa – alustavien tietojen mukaan 9 ihmistä kuoli ja 57 haavoittui

The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) toimittaja kuuli paikalliselta ensihoitajalta, että arvion mukaan ohjusiskussa haavoittuneita on 300. The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo saaneensa paikalliselta pelastustyöntekijältä tiedon, jonka mukaan kuolleiden määräksi on vahvistettu ainakin 20.