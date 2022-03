Yli 3 300 Ukrainan sodan pakolaista hakenut suojelua Suomesta – todelliset pakolaismäärät voivat olla vielä suuremmat

Jo yli 2,5 miljoonaa ukrainalaista on jättänyt kotimaansa ja paennut sotaa muualle Eurooppaan.

Maahanmuuttovirasto (Migri) on saanut yhteensä yli 3 300 turvapaikkahakemusta ja tilapäisen suojelun hakemusta Ukrainasta paenneilta.

Migrin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kuitenkin kertoo, että Suomeen on todennäköisesti saapunut jo huomattavasti enemmän pakolaisia kuin hakemusten määrät kertovat.

– On syytä olettaa, että kriisin aikana saapunut ukrainalaisväestö on huomattavasti suurempi kuin tuo 3 300 henkeä, Nuutinen kertoo.

Vastaanottokeskuksissa valmistaudutaan kasvattamalla paikkamääriä

Useimmat Euroopan maat ovat kriisin edetessä kasvattaneet arvioitaan saapuvien pakolaisten määristä, ja Nuutisen mukaan Suomessakin on hyvä varautua siihen, että pakolaisvirrat voivat kiihtyä tulevina päivinä.

Nuutisen mukaan tilannekuvaa on nyt hankala hahmottaa, mutta merkit viittaavat siihen, että tilanne voi eskaloitua huomattavasti.

Vastaanottokeskusten paikkamääriä on nostettu Nuutisen mukaan lähes 2 000 paikalla. Vastaanottoyksikön johtaja kuitenkin toteaa sen olevan selvää, että kapasiteettia pitää lisätä yhä, ehkä merkittävästikin.

– Vuonna 2015 oli erilainen tilanne: käytännössä kaikille piti saada vastaanottokeskuksesta katto pään päälle. Nyt tilanne on vähän helpompi, mutta saa nähdä muuttuuko suhdeluku, Nuutinen sanoo.

Mitä nopeampaa kehitys on, sitä enemmän apua ja yhteistyötä kuntien ja ehkä seurakuntienkin kanssa tarvitaan.

Migri on varautunut sopimaan uusista yksiköistä

Eniten pakolaisia on nyt Ukrainan naapurivaltioissa, kuten Puolassa. Monet jatkavat sieltä vielä eteenpäin eri puolille Eurooppaa.

Suomessa on eri puolella maata 27 vastaanottokeskusta, joista 7 on alaikäisyksiköitä. Uusia vastaanottokeskuksia tai hätämajoitusyksikköjä ei ole toistaiseksi perustettu, mutta Migri on varautunut sopimaan (siirryt toiseen palveluun) uusien yksiköiden perustamisesta, jos tilanne sitä vaatii.