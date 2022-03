Asiantuntija Venäjän iskusta lähelle Nato-maa Puolan rajaa: "Venäjä viestii, että se pystyy toimimaan koko Ukrainan alueella"

– Ei tämä varmasti sotaa ratkaise, mutta sillä on iso symbolinen merkitys, koska iskupaikka sijaitsee niin lähellä Ukrainan länsirajaa ja myös lähellä Lviviä, jonne on tavallaan muodostunut tilapäinen hallinnollinen keskus. Venäjä haluaa näyttää, että se pystyy toimimaan koko Ukrainan alueella.

– Venäjä on varoittanut aseavun toimittamisesta jo aiemmin ja tämä oli yksi reaktio. Kun he eivät hyväksy läntistä aseapua, niin he näyttävät, että tämä on seuraus siitä. Venäjän viesti lännelle on se, että Venäjä huomioi lännen tekemät toimet omissa sotatoimissaan.