"Olisi tärkeää, että humanitaarista apua olisi turvallista viedä Mariupoliin lisää mahdollisimman nopeasti"

Keskellä raatelevaa sotaa toimivat avustusjärjestöt tekevät sen, minkä suinkin pystyvät. Sekä Lääkärit ilman rajoja että Punainen Risti vertaavat Ukrainassa vallitsevaa tilannetta Syyrian sotaan, missä taisteluita on käyty kaupunkisotana siviilien keskuudessa.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen osaston toiminnanjohtajan Linda Konaten mukaan keskeistä on sen varmistaminen, että sairaanhoito ylipäätään pysyy toimintavalmiudessa sodan keskellä.

Tähän mennessä järjestö on toimittanut Ukrainaan ensimmäisen erän lääkintätarvikkeita, joista on maassa huutava pula. Järjestöllä on logistiikkakeskukset Belgian Brysselissä ja Ranskan Bordeaux'ssa. Tarvikkeet saatiin paikalle suhteellisen nopeassa aikataulussa noin viikko sitten, vaikka lentoliikennettä maahan ei ole.

– Ensivaiheessa tuimme paikallisia sairaaloita. Nyt katsomme, miten omat tiimimme pääsevät liikkumaan ja missä tarve on suurinta tällä hetkellä. Tietenkin tulee arvioida myös, mikä on turvallista, kun aktiivisia taisteluita on laajalti, Konate sanoo.

Tilanne elää päivittäin

Tilanne voi muuttua hetkessä, korostaa Suomen Punaisen Ristin (SPR) kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

SPR:llä on viitisentoista ihmistä Ukrainassa tai maan rajalla auttamassa muun muassa logistiikassa. Järjestö on rakentamassa kolmea logistiikkareittiä Länsi- ja Kaakkois-Ukrainan suuntaan Puolasta, Slovakiasta ja Romaniasta, jotta isoja määriä avustustarvikkeita saataisiin perille. Lisäksi rakennetaan varastoja, ja samaan aikaan pitäisi saada apua perillekin asti.

– Vesi on ollut kriittinen tekijä ainakin Itä-Ukrainan alueella. Puhtaan veden saatavuus on erittäin huono etenkin niillä alueilla, joilla taisteluita on käyty. Lisäksi ovat nämä erittäin surulliset tapaukset, jotka ovat olleet piiritettynä, kuten Mariupol, Korhonen sanoo.

Pulaa on hänen mukaansa myös ruoasta ja erityisistä ensiaputarvikkeista sodassa haavoittuneiden hoitoon.

Sairaalat valmistautuvat taisteluiden lähenemiseen

Lääkärijärjestön Konaten mukaan Ukrainaan lisätään kansainvälistä henkilöstöä jatkuvasti, ja Suomestakin paikan päälle on lähdössä yksi auttaja.

– Sairaalat valmistautuvat nyt siihen, että mahdollisesti taistelut tulevat lähemmäs. Eri sairaaloilta tulee nyt tukipyyntöjä traumakirurgiaan ja ensihoitoon.

Lisäksi etenkin pienten lasten ja raskaana olevien naisten olisi tärkeää päästä tarvittaessa turvallisesti hoitoon.

Ukrainan yhtenä erityispiirteenä on Konaten mukaan, että siellä asuu paljon iäkkäitä ihmisiä.

– Heillä on omat tarpeensa liittyen kroonisiin tauteihin, kuten verenpainetautiin ja diabetekseen, hän sanoo.

Olosuhteet humanitaarisen avun antoon Ukrainassa vaihtelevat eri puolilla maata.

– Varsinkin, kun käydään kaupunkisotaa, se on todella haastava ympäristö. Monethan piiloutuvat nyt esimerkiksi kellareihin ja jos ihmiset ovat kellarissa koottuna, niin sielläkin esimerkiksi taudit voivat lähteä leviämään.

Haavoittuneita potilaita voi tulla sairaalaan kerralla kymmenittäin

Lääkärit ilman rajoja -järjestön Ukrainaan toimittamista lääkintätarvikkeista noin kolmasosa lähetettiin heti Kiovaan, koska siellä on kova huoli valmiudesta potilaiden hoitamiseen.

– Meillä on tiimi myös Mariupolissa ja siellä tilanne on todella kriittinen. Vesi ja ruoka ovat loppu, eikä sähköjä ja lämmitystä ole. Olisi tärkeää, että humanitaarista apua olisi turvallista viedä sinne lisää mahdollisimman nopeasti, Konate kertoo.

Esimerkiksi Odessassa tilanne ei ole hänen mukaansa ainakaan vielä toistaiseksi yhtä huono. Sielläkin kuitenkin varaudutaan haavoittuneiden hoitoon, mihin paikalliset toimijat ovat pyytäneet Lääkärit ilman rajoja -järjestöltä koulutusta.

Pommituksissa haavoittuneita potilaita voi tulla sairaalaan kerralla kymmenittäin, millaista normaali sairaala ei ole välttämättä kokenut. Tällöin on kyse vastaavasta kuin suuronnettomuudesta.

– Näistä meillä on aika paljon kokemusta ja koulutamme myös (paikallisia toimijoita), miten tilanne kannattaa järjestää. Siinähän tulee toimia tosi nopeasti ja sitä kautta yrittää pelastaa mahdollisimman monta henkeä.

Vapaaehtoisia menehtynyt aiemmin

Vertautuuko nykyinen Ukrainan tilanne mihinkään Konaten aiempaan kokemukseen?

– Olen itse ollut Afganistanissa, Pakistanissa ja Etiopiassa, ja vähän erilainen tämä on siinä, miten nopeasti muutos tapahtui. Muissakin sodissa – kuten Syyriassa ja Jemenissä – on nähty, kun sota tulee kaupunkeihin ja sillä on vakava seuraamus siviileille.

Konatea huolettaa Ukrainan sodan kohdalla erityisesti taisteluiden käyminen ihmisten keskellä.

– Syyriassa on ollut myös kaupunkeja, joissa ihmiset on saarrettu pitkäksi aikaa. He ovat olleet jumissa, eivätkä ole päässeet turvallisesti pakoon tai saaneet apua. Se on yksi ilmiö, joka erityisesti tässä myös huolestuttaa.

Myös SPR:n Korhonen päätyy samaan vertailuun kuin Konate.

– Ehkä Syyrian sota voisi olla lähin, jos katsotaan aseellisista konflikteista. Siellä on jouduttu käyttämään humanitaarisia käytäviä ja neuvotteluja osapuolten välillä. Se työ on ollut äärettömän vaarallista ja iskuja on tehty niin, että Punaisen Ristin vapaaehtoisiakin on menehtynyt.

Ukrainalainen ja venäläinen voivat päätyä vierekkäisiin sairaalapeteihin

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on puolueeton ja se toimii Ukrainassa ja sen lähialueilla sekä myös Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Toimintaa määrittää avun tarve.

– Se ei saa perustua siihen, mistä potilas tulee, vaan kaikki hoidetaan, Konate painottaa.

Periaatteessa voisi käydä myös niin, että ukrainalainen ja venäläinen voisivat maata järjestön pystyttämässä sairaalassa vierekkäisillä lavereilla. Konate ei kuitenkaan muista omalta uraltaan, että sairaaloissa olisi koskaan tullut konfliktia hoidon tarpeessa olleiden kesken.

– Aseet pitää riisua ennen sairaalaan tuloa. Niin kauan kuin ihminen on esimerkiksi sairaalassa tai terveyskeskuksessa, hän on potilas, Konate kuvailee heidän sairaaloissaan ympäri maailman vallitsevaa käytäntöä.

Miljoonia pakolaisia liikkeellä sodan vuoksi

Ukrainasta pakolaisia on kertynyt iso joukko esimerkiksi maan läntiseen kaupunkiin Lviviin, sillä he eivät ole päässeet vielä rajan yli. Pakolaisia tuetaan maan sisällä ja rajoilla, joilla sijaitsee mobiiliklinikoita erityisesti henkistä ensiapua varten.

– Sieltä ihmiset liikkuvat Euroopan maihin, joissa on hyvät resurssit ja paikallisjärjestöt auttamassa. Tarpeet ovat suurimmat Ukrainan sisällä, missä ihmiset kärsivät suoraan iskuista aktiivisen sodankäynnin vuoksi, sanoo Konate.

SPR:n Korhosen mukaan ihmisten avuntarve on Ukrainan sodan takia massiivinen sekä maan sisäisten että maan ulkopuolelle lähteneiden pakolaisten osalta.

– Puhutaan miljoonista ihmisistä, jotka apua tulevat tarvitsemaan, vaikka aselepo tai rauha tulisi tänä päivänä, hän toteaa.

Milloin avustusjärjestötkin joutuvat lähtemään?

Kuinka pahaksi tilanteen täytyy kehittyä kriisikohteessa, jotta järjestö joutuu jättämään tilanteen taakseen? Tähän ei ole Konaten mukaan yhtä vastausta.

– Se on jatkuvaa analyysia sekä omien työntekijöiden että hoidettavien potilaiden näkökulmasta. Päätavoitteemme on auttaa eniten apua tarvitsevia, ja haasteena on, että turvattomilla sota-alueilla on yleensä isoimmat tarpeet.

Konate muistaa Afganistanissa ja Jemenissä tehdyn tilapäisiä toiminnan keskeytyksiä, kun sodankäynti on tullut liian lähelle. Se ei ole lainkaan toivottavaa.

– Toivomme, että humanitaarista apua ja sairaanhoidon suojelua kunnioitetaan. Kaikissa sota- ja konfliktitilanteissa pyrimme neuvottelemaan kaikkien osapuolten kanssa, jotta pystyisimme antamaan humanitaarista apua turvallisesti. Se tarkoittaa, että kaikilla on myös mahdollisuus saada apua.

Miten arvioit Ukrainan tilanteen kehittyvän?

– Sitä on todella hankala ennustaa. Näillä taistelualueilla toivomme sairaanhoidon säilyvän toimivana ja laitamme siihen kaiken energiamme.

"Niin kauan kuin tunnusta kunnioitetaan"

SPR:n Korhonen kertoo järjestön jatkavan työtään niin kauan kuin heidän merkkiään vielä kunnioitetaan.

– Eli molemmat osapuolet tunnustavat merkin, eivätkä pidä sitä kohteena, hän sanoo.

Toisaalta aktiivinen taistelutilanne on myös este avunannolle, joten osapuolten täytyy suoda tilaa ja antaa mahdollisuus humanitaarisen avun perille menolle.

– Emme voi avustustyön tekijöiden henkiä riskeerata.

Punaisen Ristin Ukrainan-osasto jatkaa työtään Keski- ja Itä-Ukrainassa.