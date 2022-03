"Nyt ei ole oikea hetki keventää maskisuositusta", sanoo HUSin apulaisylilääkäri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sanonut keventävänsä maskisuositusta tällä viikolla. THL:n Mika Salminen kertoi tulevasta ohjeistuksen muutoksesta THL:n ja sosiaali-ja terveysministeriön (STM) yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Virusta esiintyy yhä laajasti

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin apulaisylilääkäri, dosentti Eeva Ruotsalainen ei ole samaa mieltä maskisuosituksen keventämisestä ja hämmästelee THL:n mahdollista linjausta. Hänen mielestään lievennys olisi liian aikainen, kun koronatartuntojen määrä on korkealla koko maassa ja ihmiset ovat palaamassa lähityöhön.

– Nyt ei ole oikea aika purkaa maskisuositusta. Tässä on suuri ristiriitaisuus, kun samaan aikaan koronavirusta esiintyy laajasti, sairaanhoidon kuormitus on vielä korkealla ja rajoitukset ovat käytännössä poistuneet, hän toteaa.

Kolmansien rokoteannosten kattavuus aikuisväestössä on Suomessa 61 prosenttia, kun se on Tanskassa 78 ja Norjassa 68 prosenttia. On myös viitteitä siitä, että suoja sairastetusta omikronvariantista jää matalammaksi ja hiipunee nopeammin pois. Myös deltavariantti antoi suojaa omikrontartunnalta vain noin kolmen kuukauden ajaksi.