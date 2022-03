Ukrainan ja Venäjän neuvotteluissa myönteisiä muutoksia – "Venäjä ymmärtää, ettemme periaatteessa luovu asemistamme"

Venäjän mukaan neuvotteluissa on tapahtunut huomattavaa edistystä sitten neuvottelujen alun. Ukrainan mukaan Venäjä on muuttanut lähestymistapaansa rakentavammaksi. Neuvottelujen on määrä jatkua huomenna maanantaina.

