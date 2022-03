Paalasten perhe odotti rakennuslupaa yhdeksän kuukautta, talopaketti kallistui kymmenillätuhansilla – Espoon rakennusvalvonta pahasti tukossa

– Sen tämä viivästys on toki tuonut, että tuli todella iso hyppäys talopaketin hintaan. Puhutaan kymmenistätuhansista euroista.

Kaupungin tiivistäminen merkitsee vaativaa hybridirakentamista

Espoon rakennusvalvonta on nyt pahoin ruuhkautunut (siirryt toiseen palveluun) monesta syystä.

Työntekijöitä on liian vähän. Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätyikin viime viikolla esittämään kaupunginhallitukselle kahden uuden lupa-arkkitehdin ja yhden lupainsinöörin viran perustamista.

Lisäksi viime vuonna eläkkeelle jäi kaksi ja tänä keväänä neljä lupakäsittelijää. Rakennusvirastoon on tosin myös saatu apuun kaksi jo eläköitynyttä lupakäsittelijää.

Toinen syy ruuhkaan on kaupunkirakenteen tiivistäminen.

Korona-ajan takia suunnittelijoillakin liikaa töitä

Lisäksi Espoon rakennusvalvonnan johtajan mielestä talojen suunnittelijoilla on korona-ajasta johtuen liikaa töitä.

– Hyviä suunnittelijoita on edelleen paljon, mutta hakemusten kirjo on laaja. Kahden viime vuoden aikana meidän ohjaustarpeemme on kasvanut, koska virastolle esitetään entistä vajavaisempia suunnitelmia, Pasi Timo sanoo.