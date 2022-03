Neuvotteluissa ollaan vielä kaukana sodan loppumisesta, arvioivat asiantuntijat – "kortit tulitauon aikaansaamisesta ovat Venäjällä"

– Tulitauko on varmasti ensimmäinen, josta voisi ajatella neuvoteltavan. Toki kaiken nähdyn jälkeen on kyseenalaista, millainen luottamus osapuolten välillä on. Toki tulitauko olisi toivottavaa, mitä pikemmin sen parempi. Mutta itse en ole kovin optimistinen, toteaa Pihlajamaa. Hänen arvion mukaan Venäjällä ei ole intressiä tulitaukoon.