Olavi kuoli ensin, sitten lähti Sanni – vaatimaton pariskunta olikin säästänyt kaikessa hiljaisuudessa valtavan summan ja jätti kotikunnalle vain yhden ehdon

Rivitalokolmion olohuone kylpee kevätauringon säteissä. Valo heijastuu vastamaalatusta katosta ja seinistä ja saa tilan näyttämään suuremmalta. Lattia on vielä suojapahvien peitossa, sillä työmiehet viimeistelevät pintaremonttia.

Lahjoitus on merkittävä hieman alle 5 000 asukkaan kunnalle.

– Siinä oli tilivaroja noin 500 000 euroa, sen lisäksi on rivitalo-osake, rakentamaton asemakaavatontti ja osakkeita. Kokonaisarvo omaisuudelle oli noin 630 000 euroa, kertoo Ruokolahden kunnan vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen .

Vanhustyölle ja sivistystoimelle

– Jos tämän perintöomaisuuden määrä on yli 750 000 euroa, luovutuksesta päättää valtioneuvosto. Tämä summa lähentelee jo sitä, joten se voidaan katsoa melko merkittäväksi, toteaa Kuntaliiton lakimies Joonas Jännäri .

– Vanhempi sukupolvi, joka ennen vanhaan on tällaisia testamentteja tehnyt, alkaa poistua tästä maallisesta taivalluksesta muihin hiippakuntiin. Siinä mielessä testamentteja on kasvavissa määrin, mutta uusia testamentteja, joissa kunta on ensisijainen saaja, ei kenties tehdä enää samassa määrin kuin ennen vanhaan, Jännäri sanoo.