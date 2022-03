Venäläisyrityksiltä jäämässä jopa satojen miljoonien takausvelat maksamatta Suomelle – "Perintä voi kestää vuosikymmeniä", kerrotaan Finnverasta

Valtion erityisrahoituslaitoksen Finnveran Venäjän vientitakauksissa on kiinni miljardi euroa. Yksi riskikohteista on venäläisomisteisen Helsingin telakan venäläiset asiakkaat, koska Finnvera on ollut tilauksia takaamassa.

Valtion erityisrahoituslaitoksen riskipottia kasvattavaa muun muassa venäläisomisteinen Helsingin telakan venäläiset asiakkaat, jotka ovat maksaneet laivan rakentamisesta lainoilla, joiden takaajana on ollut Finnvera. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle