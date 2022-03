Miksi Kiina nousee toistuvasti esiin puhuttaessa Ukrainan sodasta? Yle selvitti, voisiko Peking hyötyä konfliktista

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sekä Kiina kiistivät väitteet maanantaina. Kiinan mukaan kyseessä on Yhdysvaltain disinformaatiokampanja.

Millaisia aseita Kiinalla on?

Tiedetään, että Kiina ei ole korkean aseteknologian edelläkävijä. Kiinalla on muiden muassa huomattavasti vähemmän ydinasekärkiä kuin Yhdysvalloilla tai Venäjällä.

Politiikan tutkimuksen professori Juha Vuori Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta sanoo, että Kiinan edistyneimpien hävittäjien ja muun sotakaluston teknologia on joko plagioitu muualta, varastettu tai ostettu.

– Kiina on hankkinut asejärjestelmiä Venäjältä, esimerkiksi hävittäjiä ja muuta aseteknologiaa. Samaten paljon kiinalaista avaruusteknologiaa on peräisin Venäjältä, Vuori sanoo.

Kasvojentunnistussovelluksissa Kiina sen sijaan on maailman edistynein, koska sillä ei ole ollut mitään lainsäädännöllisiä rajoitteita teknologian kehittämiseen.

Onko Ukrainan konfliktiin liittyminen Kiinan edun mukaista?

Kiina on korostanut ulkopoliittisessa puheessaan, ettei sillä ole liittolaisia. Kiina voi käydä kauppaa erilaisilla teknologioilla, mutta olisi hyvin epätodennäköistä, että Kiina lähettäisi omia joukkojaan Ukrainaan.

Toisaalta ideologisesti Kiinalle on tärkeää kiistää ajatus kaksinapaisesta maailmasta, jonka muodostavat kaksi suurvaltaa. Venäjän auttaminen konfliktissa tukisi Kiina luomaan mielikuvaa siitä, että maailma on moninapainen ja vahvistaisi ajatusta, että Kiina on yksi sen keskuksista.