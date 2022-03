Kova isku kerrostaloon Kiovassa – Venäjän joukot saartamassa pääkaupunkia

Kymmeniä talon asukkaita on evakuoitu rakennuksesta, joka on kärsinyt pahoja vaurioita. Talon pihalla on iskun voimasta karrelle palaneita autonrunkoja. Rakennuksessa syttyi tulipalo iskun jälkeen.

Venäjä saartaa kolmelta suunnalta

Kaupungin laitamilla on käyty taisteluja sodan alkamisesta saakka. Esimerkiksi Vasylkivin sotilastukikohta on ollut rajun tulituksen kohteena. Noin kymmenen kilometrin päässä Kiovan keskustasta sijaitsevaa Antonovin lentokonetehdasta on vaurioitettu aamulla. Antonov on yksi maailman tunnetuimmista kuljetuskoneista.