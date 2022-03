Rehtori jyrähti venäläisten syrjinnästä: "On muistettava, millä perusteilla Venäjä sotii Ukrainassa – emme kai halua antaa syytä tulla Suomeen"

Osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli Xamkin venäläisistä opiskelijoista on kokenut syrjintää Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

– On tapauksia, joissa venäläisiä opiskelijoita pyritään sulkemaan pois yhteisöstä joko verkossa tai ihan fyysisesti. Tarkemmin en valitettavasti voi kertoa tunnistamisvaaran vuoksi.

Pilli-Sihvola kertoo, että yhteydenottoja on tullut nimenomaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan.

Millaista häirintää on havaittu ja miten opiskelijakunta on voinut siihen reagoida? Opiskelijakunta Kaakon edunvalvonnan asiantuntija Iida Pilli-Sihvola kertoo.

– Olemme selvittäneet näitä tapauksia, ja siellä on taustalla pelkoa tästä vallitsevasta tilanteesta ja tietämättömyyttä. Syrjintää kohdistetaan sellaisiin ihmisiin, jotka nähdään mahdollisina syyllisinä tilanteeseen. Koetaan, että tiettyjen opiskelijoiden ulkopuolelle jättäminen on mahdollisuus vaikuttaa. Venäläistausta on varmasti ainakin osasyy, Pilli-Sihvola selittää.