Polttoaineen hinnan huima nousu pistää kuljetusyritykset ahtaalle, koko laskua ei voida sälyttää asiakkaalle – SKAL ry: "Ilmaiseksi tässä ajetaan"

Kuljetus- ja logistiikka-alan etujärjestön SKAL ry:n tuoreen kyselyn mukaan yrittäjistä osa on laittanut kalustoa seisomaan. Lomautuksiakin on tehty. Kuljetusliikkeissä toivotaan nopeita ratkaisuja.

Kuljetusyrityksissä on seurattu kauhunsekaisin tuntein polttoaineiden hintojen nousua. Esimerkiksi dieselin hinta on päivä päivältä kivunnut yhä korkeammalle. Venäjän hyökkäyksen jälkeen hinta on noussut 60 senttiä litralta ja korotusta ropisee yhä päälle noin 10 senttiä päivässä.

Toimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:stä kertoo, että taivaisiin nousseet hinnat näkyvät jäsenyritysten taloudessa dramaattisesti.

SKAL ry:n tuoreen kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan osa yrittäjistä on laittanut kalustoa seisomaan. Lomautuksiakin on tehty. Yli puolella yrittäjistä on vaikeuksia laskujen maksuissa. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta sanoo polttoaineiden hinnan jo uhkaavan yrityksen tulevaisuutta.

– Ajaminen on yksinkertaisesti tappiollista toimintaa, eikä näkyvissä ole helpotusta. Perinteinen sopeutumiskeino on ollut, että yrittäjä ei ota itselleen palkkaa. Se prosenttiosuus on ollut jo pitkään nousussa. Nyt se on 80 prosenttia, eli ilmaiseksi tässä ajetaan, sanoo Kujala.

Päätöksiä apukeinoista pitäisi tehdä nopeasti

Anssi Kujala sanoo, että SKAL on esittänyt pikaiseksi helpotukseksi jakeluvelvoitteen poistamista. Jakeluvelvoite pakottaa polttoainetta myyvät yhtiöt sekoittamaan biopolttoainetta vuosi vuodelta enemmän bensan ja dieselin joukkoon.

– Olemme arvioineet, että jakeluvelvoitteen poistaminen alentaisi dieselin litrahintaa välittömästi noin 30 sentillä. Tämä on myös kansallisissa käsissä. Päätös voidaan tehdä nopeasti ja se vaikuttaa markkinoille aika pian.

SKAL ry sai kuljetusyrityksille suunnattuun kyselyyn yli 500 vastausta. Kysely järjestettiin 10.-14.3.2022. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Kuljetusyritykset tankkasivat pitkään autoihinsa ammattidieseliä. Hallitus aloitti muutama viikko sitten ammattidieselverojärjestelmän valmistelun. Kevyemmin verotettu "ammattidiesel" tukisi esimerkiksi kuorma- ja linja-autoilijoita.

– Sen avulla voidaan pidemmällä aikavälillä sopeutua päästövähennyskeinoista johtuvaan hinnan nousuun ammattimaisessa liikenteessä, kertoo Kujala.

Maksaa mitä maksaa, tavaran täytyy liikkua

Nyt kuljetusliikkeet neuvottelevat kiireellä uusiksi sopimuksia asiakkaiden kanssa. Hinnankorotuksia on pakko siirtää asiakkaiden maksettavaksi, ja sitä kautta ne valuvat köyhdyttämään kuluttajien kukkaroita. Kuljetusliikkeen omistaja Seppo Salo Janakkalan Tervakoskelta kertoo, että yrityksen polttoainekulut ovat olleet noin 60 000 euroa vuodessa. Tätä menoa kustannukset pomppaavat yli 100 000 euroon.

Yritys kuljettaa ja jakelee neljällä autolla suuren elintarviketehtaan tuotteita kauppoihin Hämeenlinnan, Riihimäen ja Hyvinkään alueella. Tehtaan kanssa tehdyn toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kuljetuskustannuksia tarkastellaan puolen vuoden välein. Salo kertoo, että poikkeuksellisen tilanteen takia asiakas on luvannut korottaa taksoja.

– Näissä tapauksissa, joissa polttoainekulut nousevat näin radikaalisti, asioista neuvotellaan uudelleen. Saamme kyllä sovittua jonkinlaisen lisän hintaan.

Keskustelu äkillisistä muutoksista hinnoissa on usein helpompaa pitkäaikaisissa sopimuksissa kuin määräaikaisissa.

Yrittäjä Seppo Salo ei usko, että dieselin hinnan voisi laskuttaa kokonaan asiakkaalta. Maksettavaa jää myös omalle kontolle. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Polttoaineklausuuli yleistyy sopimuksissa

Riihimäenkiito Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Ruissalo toteaa, että yrityksellä ei ole elinmahdollisuuksia, mikäli polttoainekustannuksia ei pystytä siirtämään asiakkaille. Kymmenen rahtiajokin polttoainelasku on yrityksessä vuosittain jopa 700 000 euroa. Se on vajaa kolmasosa yrityksen kustannuksista. Nyt luvassa on roima korotus.

– On pakko neuvotella hinnat uusiksi asiakkaiden kanssa ja käyttää mahdollisia polttoainelisiä. Kuljetusten tehostaminen tai käyttö- tai täyttöasteiden lisääminen ei ole meille enää mahdollista. Tyhjät on käytännössä vedetty pois jo aiempina vuosina.

Osalla alan yrityksistä on jo kuljetussopimuksissa polttoaineklausuuli. Se on sopimukseen kirjattu ehto, joka turvaa korotuksen maksuihin polttoainekustannusten noustessa. Ruissalo otaksuu, että tämän kaltaisia pykäliä kirjataan jatkossa yhä useammin sopimuksiin.

– Jos siitä päästään yhteisymmärrykseen asiakkaiden kanssa, kaikki on periaatteessa kunnossa. Toistaiseksi asiakkaat ovat ymmärtäneet tilanteen hyvin. Asiasta puhutaan valtakunnallisestikin paljon, joten asiakkaat ovat ajan tasalla, sanoo Ruissalo.

Hän muistuttaa, että sopimuksen lisäpykälä toimii myös toiseen suuntaan: kun polttoainekulut aikanaan laskevat, lisä kuljetusten hinnoissa vähenee.

Yrittäjät uskovat silti selviytyvänsä

Seppo Salo ja Jyrki Ruissalo ovat molemmat olleet pitkään alalla. Ruissalo kertoo, että polttoaineen hinta ei ole koskaan ollut näin korkealla. Siinä mielessä tilanne on ainutlaatuinen.

– Onhan näitä vaikeita paikkoja ja tilanteita ollut aikaisemminkin, eri yrityksillä eri tavalla. Yleisesti ottaen 1990-luvun lama oli henkilökohtaisesti kova paikka, mutta siitäkin sitten selvittiin, sanoo Ruissalo.

Myös Seppo Salo on optimistinen.