Huoli yläkoululaisista kasvaa yhä – paljon poissa olevien oppilaiden auttaminen takaisin kouluun vaatii erityistukea: "Saa tulla vaikka takaovesta"

Seinäjoen lyseossa on kehitetty toimintamalleja oppilaiden poissaolojen kitkemiseksi jo vuosia.

Yläkouluissa on jo vuosia oltu huolissaan nuorten kasvavista poissaoloista. Seinäjoella yli 150 tuntia poissaolleiden oppilaiden määrä tuplaantui parissa vuodessa. Tarvitaan arjen rytmin palautusta, sanoo rehtori.

Seinäjoella havahduttiin oppilaiden voinnin heikentymiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusimman kouluterveyskyselyn perusteella. Seinäjoen lyseon rehtori Kaisa Isotalo on tilanteesta huolissaan.

– Oppilaiden tulokset ovat heikentyneet kaikilla osa-alueilla huomattavasti, 10 prosenttia kahden vuoden takaiseen verrattuna. Tähän on pakko puuttua, mutta pelkät koulun resurssit eivät riitä. Tarvitaan monialaista yhteistyötä ja rahaa.

Pääosalla oppilaista menee edelleen hyvin, muistuttaa Isotalo. Korona-aika on kuitenkin tuonut omat haasteensa hyvinvointiin.

Isotalo kertoo, että huolestuttavat poissaolojen määrät ovat lisääntyneet merkittävästi. Vähintään 150 tuntia poissa olevien määrä on kahdessa vuodessa tuplaantunut. Nyt heitä on Seinäjoen yläkouluissa noin 8 prosenttia eli 167 oppilasta.

Suuret poissaolomäärät ovat olleet tapetilla aiemminkin.

Opetushallitus selvitti kaksi vuotta sitten, että ongelmalliset poissaolot ovat lisääntyneet ja Suomessa on vähintään 4000 oppilasta, joiden poissaolot haittaavat heidän koulunkäyntiään.

Seinäjoen lyseon rehtori Kaisa Isotalo toteaa, että kyse on monen osalta aivan perusasioista.

Korona vei arkirutiinit, ja ne tarvitaan nyt takaisin

Syitä hurjiin poissaoloihin on pohdittu paljon.

Iso syy Isotalon mukaan on kännykkä, jonka käytön myötä ahdistus ja masennus lisääntyvät.

– Eletään omassa kuplassa ja sosiaalisten taitojen harjoittelu jää taka-alalle.

Myös korona ja ilmastonmuutos huolestuttavat. Isotalon mukaan korona-aika antoi paljon, kuten kehitti erilaisia teknisiä ratkaisuja opettamiseen ja opetti etäopiskelua, mutta myös haastoi oppilaiden rutiinit.

– Työn ja vapaa-ajan raja on kotona sekoittunut. On oltu kotiopetuksessa tai sairaana, ja lisäksi ehkä sijaisopettajan opetuksessa.

– Viestini on että back to basics, nyt tarvitaan arjen rytmin palautusta. Se on osalta oppilaista kadonnut, Isotalo sanoo.

Kyse on yksinkertaisista asioista, mutta nämä ovat unohtuneet etäopetuksen ja karanteenin aikana. Oppilaissa rytmin puuttuminen on näkynyt väsymyksenä. Yö on saatettu selata puhelinta.

Isotalo on keskustellut haasteista myös muiden rehtoreiden kanssa, jotka ovat samoilla linjoilla.

– Nyt täytyy ihan konkreettisesti opettaa, miten koulussa ollaan, miten käyttäydytään ryhmässä ja otetaan muut huomioon. Ja kotioloissa, että yöllä nukutaan, aamulla herätään ja syödään yhdessä. Tehdään kavereiden kanssa muutakin kuin ollaan kännykällä.

Etäopiskelun jälkeen entistä vaikeampi tulla

Seinäjoen lyseon erityisopettaja Emma-Kaisa Junttila on huomannut, että korona-ajan etäopiskelu oli osalle oppilaista myös huojennus. Jos ryhmässä oleminen on aikaisemmin ahdistanut, saattoi etäopiskelu saada opinnot sujumaan.

– Tämä ei yleensä pidemmän päälle tue oppilaan psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Kynnys palata ryhmään nousee. Oppilas tarvitsee kuitenkin sosiaalisia taitoja ja kokemuksia löytääkseen paikkansa elämässä.

Junttila on hakenut oppilaidensa kanssa yksilöllisiä toimia, joilla helpotetaan kouluun paluuta.

– Kouluun saa halutessaan tulla vaikka takaovesta ja olen silloin oppilasta vastassa. Pienin askelin sitten altistamme oppilasta jälleen vuorovaikutukselle, niin että elämä normalisoituu, Junttila sanoo.

Opetushallituksen opetusneuvos Pirjo Koivula vahvistaa, että etäjaksojen jälkeen osalle oppilaista kouluun palaaminen on ollut hankalaa.

– Tästä on olemassa tutkittua tietoa. Se on ollut erityisen hankalaa, jos koulunkäynnissä ja säännöllisessä rytmissä on jo aiemmin ollut haasteita, Koivula toteaa.

Kouluunpaluu oppilaan silmin

Seinäjoen lyseon 8-luokkalainen Selja Yli-Hemminki kertoo, että opiskelee mielellään ryhmässä. Hän ymmärtää, että etäopiskellessa osalle oppilaista paluu ryhmään voi olla haastavaa.

– Jos vaikka koulussa ei ole kavereita, tai on sosiaalisia paineita. Myös sosiaalinen media luo nuorille paineita. Ei välttämättä ymmärretä, että kuvissa on käytetty filttereitä. Siitä voi tulla kokemus, että täytyy olla tietynlainen.

Yli-Hemminki toivoisi yläkoulussa ryhmäytymistunteja 7.-luokan lisäksi myös 8.- ja 9.-luokille. Se olisi tärkeää, kun yläkoulussa oppilaalle tulee uusi luokka ja tarvitaan uusia ystäviä.

Yläkoululaisten Sara Pohtolan (vas.) ja Selja Yli-Hemmingin viesti vaikeiden ajatusten kanssa painivalle on selvä - et ole yksin ajatustesi kanssa. Kannattaa puhua huolistaan ja pyytää apua. Kuva: Kati Ala-Renko / Yle

Myös 9.-luokkalaiselta Sara Pohtolalta löytyy ymmärrystä koulun paluun haasteisiin.

– Pitäisi ottaa muut huomioon ja jutella joskus myös sellaiselle, jonka kanssa ei normaalisti keskustele. Voisi kysyä, mitä kuuluu.

Pohtola miettii, että jonot koulukuraattorille saattavat olla pitkiä. Varhainen puuttuminen ongelmiin on tärkeää, jos oppilaalla on huolia.

– Läheiselle ystävälle nuoren on usein helpompi puhua ensin, vaikka aikuinen olisikin luotettava. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että oppilas ei ole toiselle psykologi, vaan keskustelun jälkeen ohjataan tarvittaessa ammattilaisen puoleen, Pohtola sanoo.

Yläkoululaiset Yli-Hemminki ja Pohtola muistuttavat, että kukaan ei ole vaikeiden ajatustensa kanssa yksin.

– Vaikka tuntuisi, ettei kukaan muu kamppaile tällaisten asioiden kanssa, se ei pidä paikkaansa. Kyllä muillakin on samankaltaisia ajatuksia. Kannattaa rohkeasti pyytää apua, kun sitä tarvitsee, Pohtola jatkaa.

Seinäjoella on kehitetty pitkään poissaoloihin erilaisia tukitoimia ja puuttumisen malleja niin paikallisesti kuin kansallisin hankkein. Uutena asiana Seinäjoen lyseo on mukana sitouttavan kouluyhteisötyön mallissa, joka etsii työkaluja poissaolojen kitkemiseen.

