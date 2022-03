Lauri Kontron kolumni: Kriisi testaa yhteiskuntamme toimintavarmuuden

Kun tapahtuu paljon odottamatonta, odotetaan, että tapahtuisi lisää odottamatonta. Näin filosofoi (siirryt toiseen palveluun) filosofipresidenttimme Mauno Koivisto . Olemme tottuneet tasaiseen elämänmenoon, jossa useimmat asiat ovat turvattuja. Äkilliset suuret muutokset saavat meidät varuilleen; on mahdollista, että asiat muuttuvat vielä lisää.

Olemme rakentaneet hienon yhteiskunnan , jossa asiat toimivat hyvin. Kriisi muuttaa katsantokannan. Huomaamme, että yhteiskuntamme on toimiva mutta haavoittuva. Huipputekniikkaan nojaava järjestelmä on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pannut myös suomalaiset mietteliäiksi. Onko oma henkilökohtainen kriisinsietokykymme, siis huoltovarmuutemme kunnossa? Vaikka emme joutuisi sotaan, miten toimimme, jos öljykauppa takkuaa eikä bensaa saa edes rahalla? Tai jos kaupasta ei löydy leipää, kun viljamarkkinat ovat sekaisin. Tai mistä löytyy lääkkeitä, jos tuttu apteekki myy eioota? Jo koronapandemia osoitti, että huoltovarmuus on tärkeä asia.

Suomi on saari, meidän henkireikämme on Itämeri. Jos laivat eivät kulje, hyllyt tyhjenevät täällä nopeasti. Olemme riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta, siitä, että tavara tulee ja menee.

Kriisinsietokyky tarkoittaa valmiutta kestää huonoja aikoja ja kriisejä. On esimerkiksi pysyttävä estämään ulkopuoliset tunkeutumiset tietoverkkoihin. On oltava varmuusvarastoja, joista voidaan ammentaa, jos tavara ei kulje. On oltava omaehtoista kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta ja yhteishenkeä kestää murrosvaiheita.