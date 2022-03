Kiina ei tekohengitä Venäjän taloutta omansa uhalla, asiantuntijat sanovat: "Kiina on hyvä poimimaan rusinoita pullasta"

Sanat ovat yhä ajankohtaiset. Venäjän talous on syöksyssä länsirintaman pakotteiden edessä, ja ystävät ovat harvassa.

Intiasta, Brasiliasta, Syyriasta ja Serbiasta on kuulunut sympatiantapaista. Mutta niistä ei ole apua Venäjän taloudelle.

Ainoa, joka todella voisi auttaa Venäjää, on Kiina.

Kiina ei tue Venäjää, koska länsikauppa on sille niin tärkeää

– Kiina ei halua samaan blokkiin sulkeutuvan talouden kanssa. Se on hyötynyt huomattavasti globalisaatiosta. Jos taloudelliset kriteerit ratkaisevat, en millään usko että Kiina menisi auttamaan Venäjää tästä ulos, sanoo kansainvälisen liiketoiminnan professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.

Kiina on sanallisesti myötäillyt Venäjää, mutta konkreettiset toimet ovat olleet vähissä. Venäjä ja Kiina ovat poliittisesti lähellä toisiaan, mutta nyky-Kiina on kauppavaltio.

Euroopan ja Yhdysvaltain kanssa tehtävä kauppa on Kiinalle paljon tärkeämpää kuin Venäjän-kauppa.

– Isojen kiinalaispankkien on hyvin hankalaa toimia sanktioitujen venäläispankkien kanssa. Uhkana on, että Yhdysvallat asettaa pakotteita kiinalaispankkeihinkin, mikä olisi niille täysi katastrofi, Kaaresvirta sanoo.

Tietotekniikassa tarvittavia vaativia prosessoreita ja mikrosiruja Kiina ei edes voi viedä, sillä se on niissä itsekin riippuvainen länsimaiden ja Taiwanin tuotannosta.

Yhdysvallat on viime päivinä varoittanut Kiinaa käymästä sirukauppaa (siirryt toiseen palveluun) Venäjän kanssa tai ylipäätään auttamasta tätä pakoteongelmissa (siirryt toiseen palveluun) .

Jos Venäjä heikkenee, Kiina saattaa vyöryä sen markkinoille

Se saa edelleen länsivaluuttaa öljyn ja kaasun myymisestä. Lisäksi maan "sotakassassa" on isot talletukset, joilla Venäjä on laskenut selviävänsä pitkänkin pahan päivän yli.

– Kiina on erittäin hyvä poimimaan rusinoita pullasta. He tekevät asioita, joista on heille taloudellista hyötyä, Kaaresvirta sanoo.