Vapautuvia vankeja flamencon sykkeessä ja kuusi muuta tärppiä keväälle

Ghost Town

Autiomaasta voi syntyä mielenkiintoista taidetta. Taiteilijapari Sakari Männistö ja Emma Lister ovat kehittäneet nykysirkusteoksen Ghost Town, joka pohtii lopun merkitystä elämässä. Idea syntyi valokuvasarjasta, joka kuvattiin Nevadan “kuolemanlaakson” autiokaupungissa.

Männistö ja pitkän linjan jonglööri ja Lister tanssija. Mukana teoksen tekijäkunnassa on myös menestynyt foley-artisti Heikki Kossi, joka on tehnyt äänitehosteita aina Hollywood-elokuvia myöten. Ghost Town koostuu kolmesta osasta. Paikan päälle voi tulla jo 90 minuuttia ennen varsinaista esitystä ja jäädä sen jälkeen vielä mestoille nauttimaan autiomaan tunnelmista.

Agit-Cirk & Makeshift Company: Ghost Town Cirkossa 16.3–26.3.

Sakari Männistö ja Emma Lister saivat Nevadan autiomaassa idean. Kuva: Makeshift Company

Woyzeck Game

Helsingin Suvilahdessa majaansa pitävä Esitystaiteen seura on pannut paukkunsa tänä keväänä suurtuotantoon, joka levittäytyy Helsingin Rautatientorille. Woyzeck Game on peli, johon yleisö voi osallistua joko katsojana, pelaajana tai pelihahmona. Seitsemän taiteilijan ryhmä luo uudelleen “Gyorg Büchnerin vuonna 1836 kehittämän tietokonepelin”, ja jokainen esitys on erilainen. Keskusteluohjelmasta, installaatiosta, tietokonepelistä sekä teatteriesityksestä koostuva Woyzeck Game kumpuaa taiteilijoiden korona-ajan ahdingosta. Esityksen ohjaaja on Lauri Antti Mattila.

Esitystaiteen seura: Woyzeck Game Helsingin Rautatientorilla 19.–29.4.

Tero Saarisen sooloteos HUNT siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Nyt sitä esittävät vuoroin Auri Ahola (kuva) ja Atte Kilpinen. Kuva: Marita Liulia

Hz & HUNT

Helsingin Kaapelitehtaalle avattu Tanssin talo on odottanut tyhjillään historian ensimmäistä tanssiensi-iltaa, johon liveyleisökin pääsee mukaan. Talon avajaiset televisioitiin ilman yleisöä koronarajoitusten takia helmikuussa. Ja nyt talo vihdoin korkataan elävän yleisön edessä: Tero Saarinen Company esittää Johanna Nuutisen uuden koreografian Hz (Hertsi), jonka idea perustuu nimensä mukaisesti ääniaaltoihin. Illan odotetuin teos on kuitenkin Saarisen oma soolo HUNT, jota Saarinen esitti maailmalla yli 10 vuotta. Vuonna 2013 hyllylle pantu koreografia on otettu uudelleen käyttöön, ja nyt Igor Stravinskyn Kevätuhrista kumpuavan teoksen tanssivat vuoroin Auri Ahola ja Atte Kilpinen. Molemmat ovat petoja lavalla.

Tero Saarinen Co: Hz & HUNT Tanssin talossa 31.3.–9.4.

Silentopia on luontokappeli, joka rakennetaan Revontulihalliin Espoossa. Kuva: Tanja Ahola

Silentopia

Helsinkiläinen tanssiteatteri Sivuun Ensemble on tarttunut ilmastokriisin ja kutsunut mukaan taiteilijoiden lisäksi myös tieteentekijät. Tuloksena on syntynyt fyysinen ja virtuaalinen tapahtuma Silentopia, joka on April Jazz -festivaalin pääteos. Tanssijoiden ja jazzmuusikoiden lisäksi esityksessä nähdään kaksi tutkijaa: arvoille omistautunut Jaakko Kaartinen ja muurahaisiin erikoistunut Unni Pulliainen. Silentopia tapahtuu Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa, josta on tehty luontokappeli. Teoksen on ohjannut ja koreografioinut Sivuun Enseblen taiteellinen johtaja Ninni Perko, ja muurahaisilla on merkittävä rooli Silentopian väitteissä.

Sivuun Ensemble, April Jazz ja Espoon kaupunginteatteri: Silentopia Revontulihallissa 14.4.–21.4.

Carl Knif on noussut yhdeksi Suomen kiinnostavimmista koreografeista. Kuva teoksesta Sessions. Kuva: Yoshi Omori

Sessions

Suomenruotsalainen koreografi ja ohjaaja Carl Knif on jäänyt julkisuudessa hieman varjoon, vaikka hän on yksi tämän hetken kiinnostavimmista taiteen tekijöistä. Knifin tanssiteos Kaksivärinen fuuga (2020) sai ylistävät arviot, mutta Helsinki Dance Companylle tehty koreografia jäi koronarajoitusten jalkoihin, eikä sitä ehtinyt nähdä juuri kukaan. Svenska Teaternin näytelmällä Ett Drömspel (2021) oli hieman parempi tuuri, vaikka korona katkaisi senkin elämän. Knif leikitteli siinä Strindbergin näytelmällä tanssiteatterin keinoin.

Uudessa tanssiteoksessaan Sessions koreografi esittää yksinkertaisen kysymyksen: voiko esitys olla tilanteena yhtä luottamuksellinen kuin hoitosuhde?

Carl Knif Company: Sessions Tanssin talossa 5.5–7.5.

Tripla

Kansallisbaletti on kehittänyt nimen talon nykytanssi-illalle, ja se on Tripla. Suuri yleisö tuntee Triplan myös Keski-Pasilassa sijaitsevana kauppakeskuksena. Tanssin ystävien iloksi baletin nykytanssi-ilta tuo Kenneth Kvarnströmin pitkästä aikaa Suomeen. Hän nosti kotimaisen nykytanssin aivan uudelle tasolle Helsingin kaupunginteatterissa 1990-luvulla ja asettui sen jälkeen Ruotsiin. Siellä Kvarnström johti muun muassa Tukholman Tanssin taloa. Ajat muuttuvat ja ihminen myös. On kiinnostavaa nähdä, mitä Kvarnström haluaa kertoa uudella teoksellaan Boléro 2.0. Ennakkotietojen mukaan jokainen esitys on erilainen.

Tripla esittelee Kvarnströmin lisäksi myös Tero Saarisen uuden teoksen Wedge ja Johannan Nuutisen koreografian Hyöky. Kaikki kolme teosta on tilattu Kansallisbaletin 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Kansallisbaletti: Tripla 6.5.–20.5.

Kenneth Kvarnström, Johanna Nuutinen ja Tero Saarinen kannattelevat Kansallisbaletin satavuotisjuhlien nykytanssi-iltaa. Kuva: Sören Vilks, Tuukka Koski, David Thibel

La Familia

Kaari ja Roni Martin tunnetaan tinkimättöminä taiteentekijöinä, ja nyt he ovat lyöneet hynttyyt yhteen helsinkiläisen Porttiteatterin kanssa. Porttiteatterissa näyttelee rikostaustaisia ihmisiä, joille teatterin tekeminen voi olla väylä yhteisöllisyyteen ja omien voimavarojen löytämiseen. Teos La Familia nostaa esiin porttiteatterilaisten omakohtaisia kokemuksia. Flamenco toimii esityksessä puolestaan synonyyminä “kiihkeälle asenteelle ja silmästä silmään katsomiselle”, kuten teoksen ennakkotiedoissa kerrotaan.

La Familia, suomeksi perhe, viittaa nimenä flamencon perinteeseen: taiteenlajin käsityöläisyys kulkee Andalusiassa vanhoissa taiteilijasuvuissa sukupolvelta toiselle.

Espanjasta teoksessa vierailevat Juan Antonio Suárez Cano ja laulaja Victor Carrasco.