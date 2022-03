Cd tekee yllättävää paluuta – syitä ovat Adele, nostalgia ja nuorten fanien orastava kiinnostus levyihin

Cd-levyn kuolemasta on kirjoitettu koko 2000-luku, eikä syyttä. Yhdysvalloissa cd-myynnit ovat laskeneet vuosien 2000 ja 2020 välillä peräti 95 prosenttia. Suoratoiston osuus markkinoista on siellä ja Suomessa noin 90 prosenttia.

– Pieniä viitteitä on, että trendi on menossa, IFPI:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen vahvistaa.

Vinyylin kasvusta on puhutta vuosien ajan, ja vinyylimyynnit ovatkin nousseet nyt cd:n ohi. Mutta näyttää siltä, ettei cd:kään suostu kuolemaan.

Kuva: Jeppe Gustafsson/Shutterstock/All Over Press

Onko Suomessa varauduttu cd-omavaraisuuteen?

Kahdeksas maaliskuuta Spotify kaatui. Sosiaalisessa mediassa spekuloitiin katkoksen syitä – hakkerit? kyberhyökkäys? – ja mietittiin, että mitähän sitä nyt kuuntelisi. Spotify on suomalaisten ykkösalusta musiikin striimaukselle, ja aniharva ylläpitää sellaista fyysisten levyjen kokoelmaa, joka voisi millään paikata Spotifyn tarjontaa.

Noin puolet Skorpionin albumeista on julkaistu myös cd:nä. Painosmäärät ovat pieniä, sadan luokkaa, mutta niitä myydään hyvällä prosentilla loppuun. Cd:lle löytyy siis ostajia myös nuoremmasta kohdeyleisöstä.

– Rahallisesti cd:illä ei ole meille merkitystä, mutta se on osa taidetta. Yksi ulottuvuus musiikista, mikä on hyvin abstrakti, aineeton asia. On olennaista päästä kosketuksiin lyriikoiden ja bookletista löytyvien kuvien kanssa, Suhonen sanoo.