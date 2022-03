Miten suomalaisten Nato-kanta on selvitetty? Lue tästä 5 kysymystä ja vastausta

Vastaamassa on Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen ja vanhempi yhteiskuntatilastotieteen yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti Helsingin yliopistosta.

1. Miksi puhutaan suomalaisten mielipiteestä, vaikka kyselyyn on vastannut vain hieman yli tuhat ihmistä?

Nato-kyselyn tapaisissa kyselytutkimuksissa tarkoituksena on muodostaa kyselyyn valitun joukon avulla edustava kuvaus koko väestön mielipiteistä. Tätä kutsutaan otostutkimukseksi.

– Tässä on kysymys tilastollisesta edustavuudesta. Se on yksi tilastotieteen parhaiten tunnetuista keinoista kerätä yhteiskunnallista tietoa. Se on selvä, että kaikilta ei voida kysyä edes pienessä Suomessa, Helsingin yliopiston Vehkalahti sanoo.