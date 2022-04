Uudet digitaaliset mittauslaitteet parantavat eteisvärinän diagnostiikkaa – sydämen rytmihäiriön jäljille on toisinaan vaikea päästä

Digitaalisia laitteilla pyritään helpottamaan mittausta

Suomessa ja maailmalla eteisvärinän tunnistamiseen on kehitetty lukuisia erilaisia lääkinnällisiä laitteita. Maailmanlaajuisesti tunnetuin sydänfilmiä eli EKG:tä piirtävä laite on älykello Apple Watch.

Suomessa eteisvärinän tunnistamiseen kehitettyjä laitteita ovat rintaan kiinnitettävä EKG-mittari Beat2Phone, Heart2Save-teknologiayrityksen kehittämät kotikäyttöiset Awarion-mittalaitteet, Precordior Oy:n Cardio Signal -älypuhelinsovellus ja uusimpana Puls One -rannelaite. Suomalaislaitteista ja sovelluksista on Puls Onea lukuunottamatta myynnissä myös kuluttajatuotteita.

Rytmihäiriön jäljille voi olla joskus vaikea päästä, sillä se voi kestää hyvin lyhyen aikaa. Diagnoosi vaatii sydänfilmin eli EKG:n ottamista häiriön aikana. Tukoksia estävän verenohennuslääkityksen voi aloittaa vasta, kun diagnoosi on varma. Potilaan mukana kulkevilla laitteilla mittausta on haluttu kehittää helpommaksi ja nopeammaksi.

Itsemittauksesta voi olla myös haittaa

– Jos on terveelliset elintavat, ei ole perussairauksia, verenpaine on kohdillaan ja ei ole ylipainoa, ei tupakoi, niin noin 65 ikävuoteen asti voi olla aika huoleton, eikä tällaista erityistä tarkkailua tarvita. Mutta kun ikää on yli 60 ja varsinkin, jos on muita sairauksia, jotka voivat altistaa eteisvärinälle tai vaikuttaa veren hyytymistä edistävästi, on diagnoosin saamisella oikeasti merkitystä myös hoitoon. Oikealla lääkityksellä pystytään ehkäisemään aivoinfarkteja, arvioi Hekkala.