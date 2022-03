Venäjälle menossa olevat rahtikontit täyttävät pian Euroopan satamia – kukaan ei halua kontteja, joita ei voi toimittaa perille

Jos Venäjä-kontit pysähtyvät rahtiliikenteen solmukeskuksina oleviin Euroopan satamiin, se aiheuttaa pahoja viivästyksiä Euroopan sisäisiin kuljetuksiin, ja nostaa rahdin hintoja. Toisaalta esimerkiksi Hampurin satama on ilmoittanut, ettei siellä käsitellä lainkaan Venäjälle meneviä rahtikuljetuksia.

– Jos tuotteen ostaja on Venäjällä ja lasti sisältää pakotteiden takia kiellettyjä tuotteita, niin pakkorealisointi tulee huutokauppamenettelyn kautta mahdolliseksi, sanoo Laitinen.

Varustamot etsivät konteille säilytystiloja

Venäjä-konteista on tulossa varustamoille ja satamille hylkykonttien kaltainen ongelma. Varustamot neuvottelevat Itämeren alueen satamien kanssa, voitaisiinko kontteja sijoittaa eri satamiin mahdollisesti pitkäaikaisesti.

– Meillä on pitkäaikaisia varustamokumppaneita, jotka liikennöivät tänne säännöllisesti. Pyrimme ottamaan vastaan kontteja, jos varustamot ovat oikeasti pulassa niiden kanssa, ja sijoitamme niitä meidän kohtalaisen suurille alueille, sanoo HaminaKotka Satama oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski .

Kuorma-autot ja junat kuljettavat edelleen rahtia Venäjälle

– Rahdinkuljettajat etsivät vaihtoehtoisia reittejä, jos varustamot eivät aja Venäjälle. Transitoliikenteelle Suomi on yksi vaihtoehto ja liiketoimintaa silloin, kun ei ole kyseessä pakotteiden alaisia kuljetuksia. Lähinnä maksuliikenteen haasteet vaikuttavat siihen, kuinka kauan tätä liikennettä on, sanoo Petri Laitinen.

– Osa asiakkaista on päättänyt, ettei kuljeta tavaroita Venäjän läpi. Toisaalta on tullut uusia asiakkaita, koska osa Kiinan reiteistä Venäjän läpi Eurooppaan on loppunut, ja asiakkaat etsivät uusia vaihtoehtoja, sanoo Nurminen Logisticsin myyntijohtaja Marjut Linnajärvi.