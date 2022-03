Oppilaiden välillä alkanut ilmetä joitakin kahnauksia kouluissa lähellä Venäjän rajaa – koulut pyrkivät nyt kitkemään pelottelun ja häirinnän alkuunsa

Lappeenrannan kouluissa on ilmennyt joitakin oppilaiden välisiä kahnauksia Venäjän ja Ukrainan tilanteen vuoksi.

Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo kuulleensa muutamista tapauksista, joissa on esiintynyt jonkinlaista syrjintää tai kahnausta.

– Ne olivat yksittäisiä oppilaiden välisiä kahnaustilanteita, joiden syy on liittynyt sotaan ja osapuolena on ollut venäläistaustainen oppilas, Routti sanoo.

Hän kertoo kuulleensa tapauksista koulujen rehtoreilta, eikä hänellä ole yksityiskohtia tapauksista. Niitä on ollut alle viisi.

Nollatoleranssi syrjinnälle

Lappeenrannan kouluissa pidetään nyt tarkasti silmällä venäläistaustaisten opiskelijoiden mahdollisesti kokemaa syrjintää. Toistaiseksi siitä ei ole ollut juuri merkkejä, Routti sanoo.

Kerroimme vastikään Lappeenrannassa asuvien venäläistaustaisten henkilöiden kokemista peloista. Routti kertoo, ettei ole kuullut esimerkiksi kuka pelkää venäläistä -leikistä.

– En ole tällaisesta kuullut. Jos kiusaamista tulee esiin, siihen puututaan, olipa syynä henkilön etninen tausta tai joku muu asia, Routti sanoo.

Lappeenrannan naapurissa Imatralla tilanne on samankaltainen.

– Tiedossani ei ole yhtäkään kiusaamistapausta Ukrainan tilanteeseen liittyen. Toki asiaa on pohdittu myös Imatralla. Meillä on kaiken kiusaamisen suhteen nollatoleranssi, sanoo Imatran opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio.

Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti. Arkistokuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Joku vetäytyy, toinen pelottelee

Lappeenrannan opetustoimenjohtajana toimiva Routti kertoo tapauksesta, jossa oppilas oli kertonut muille oppilaille, että Venäjä hyökkää seuraavaksi Suomeen. Tämä oli säikäyttänyt joitakin oppilaita.

– Minusta tämä kertoo siitä, että oppilailla voi olla pelkoja, ettei oma turvallisuus ole taattu. Se on hyvin herkkä asia ja siksi seuraamme mielentiloja tarkkaan.

Lappeenrannan kouluissa on huomattu, ettäoppilaateivät ole olleet niin halukkaita juttelemaan Ukrainan sodasta kuin opettajat etukäteen olettivat. Osa oppilasta on ollut yllättävänkin hiljaisia.

– Kaikki eivät välttämättä puhumalla kerro asioistaan. Käytöksen muutos voi olla indikaattori siitä, että jokin painaa, riippumatta siitä, onko lapsi hiljainen tai puhelias.

Ukrainan sodasta on saatavilla somen kautta lähes reaaliaikaista tietoa. Osa siitä voi tulla lähes suodattamattona lapsen puhelimeen. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Suurin työ kotona

Oppilaat jäivät Lappeenrannan seudulla hiihtolomalle miltei heti Venäjän hyökkäyksen alettua. Siksi asiaa on käsitelty enemmän kotona kuin koulussa.

– Mitään poikkeuksellista keskusteluntarvetta ei ole havaittu. Tässä tapauksessa kodit ovat kantaneet erityisen ison osan asian käsittelystä, sanoo Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaa.

Routin mukaan juuri ennen hiihtolomaa oppilaiden huoltajille ehdittiin lähettää kirje kriisin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Siinä käytiin läpi ohjeita, mihin ottaa yhteyttä, jos tilanne alkaa ahdistaa lasta. Muuta ei juuri ehditty tehdä.

Opetushallitus on viime päivinä täydentänyt ohjeistustaan kouluille (siirryt toiseen palveluun) Venäjän hyökkäykseen liittyen. Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä kirjoitti maaliskuun alussa blogissaan (siirryt toiseen palveluun) muun muassa siitä, kuinka Opetushallituksessa on kuultu, että Ukrainan kriisi on aiheuttanut pelkoa kiusaamisesta, vihapuhetta ja syrjintää lasten ja nuorten keskuudessa.

Oppituntien ulkopuoliset tilanteet, kuten välitunnit ja ruokailut, ovat Routin mukaan nyt opettajien erityisen huomion kohteena. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

"Erilaisuus on etuoikeus"

Lappeenrannassa on reilut 6000 perusopetuksessa olevaa koululaista. Heistä vajaat 300 puhuu äidinkielenään venäjää.

Venäläistaustaisiaoppilaitaon eniten Sammonlahden koulussa, jossa äidinkielenään venäjää puhuu reilut 70 opiskelijaa. Sammonlahden koulussa venäläistaustaisiin oppilaisiin liittyvää syrjintää ei ole tullut ilmi.

– Meillä on hyvin monikulttuurinen koulu. Ajattelemme niin, että meille erilaisuus on etuoikeus, kertoo Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaa.

Koulun arkipäivässä kuuluu monia kieliä. Käytävillä kuulee eniten suomen kieltä, mutta usein myös englantia, venäjää ja muitakin kieliä. Koulun oppilaissa on 25 eri etnistä taustaa omaavia henkilöitä.

– Kun on tarpeeksi erilaisuutta, ei siinä ole enää mitään erityistä. Siinä mielessä erilaisuuden teema on meille helpompi kuin sellaisessa ympäristössä, jossa erilaisuutta on tosi vähän, Raasumaa sanoo.

Sammonlahden koulu sijaitsee neljässä eri toimipisteessä Lappeenrannan seudulla. Koulussa on muun muassa teknologiapainotteista opetusta. Kuva: Kare Lehtonen/Yle

Vanhempi, ole saatavilla

Se, miksi joku kiusaa esimerkiksi etnisen taustan takia, on monimutkainen kysymys. Syyt saattavat liittyä esimerkiksi lapseen itseensä, tämän perheeseen, ikään, kasvuympäristöön ja siihen, millaisten tietojen äärellä hän on tai keiden kanssa keskustelee, Raasumaa sanoo.

– Kasvattajilla on kuitenkin todella iso merkitys. Sekä perheen että opettajien rooli on tärkeä. Opettajat luovat toivoa ja ratkaisukeskeistä tulevaisuudenkuvaa oppilaille.

Raasumaan ohje vanhemmille on yksinkertainen: ole saatavilla.

– Se luo lapselle turvallisuudentunnetta. Meidän aikuisten tehtävä on vahvistaa käsitystä, että meillä on asiat hyvin ja että me voimme käydä koulua ja elää turvallisesti.