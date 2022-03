Hiekkaa ja sepeliä on kylvetty jäisille kaduille niin paljon, että sitä kerätään Helsingissä pois vielä pitkään vapun jälkeenkin

Hiekoitussepeliä on tänä vuonna siivottavana esimerkiksi Helsingissä aikaisempia vuosia enemmän. Lämpötilat ovat pitkin talvea sahanneet nollan molemmilla puolin, minkä vuoksi sepeli on uponnut jäätyvien sulamisvesien mukana jäähän ja uutta sepelikerrosta on pitänyt levittää nopeasti kaduille ja kevyenliikenteenväylille.