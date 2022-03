Ensimmäiset Ukrainan pakolaislapset aloittamassa koulunkäynnin Suomessa – ministeriö: Kuntien valmiuksissa suuria eroja

Pohjois-Karjalan Joensuussa kouluun on ensi vaiheessa tulossa seitsemän ukrainalaispakolaista. Heitä odotettiin opintielle jo maanantaina iltapäivällä.

Maria Pikkaraisen mukaan Joensuun perusopetuksessa on tällä hetkellä hyvin tilaa Ukrainan pakolaislapsille.

Maahanmuuttajille tarkoitettua valmistavaa opetusta annetaan Joensuussa noin sadalle lapselle. Pikkaraisen mukaan Ukrainan pakolaisille on opetusryhmissä tilaa ja opettajiakin riittää – ainakin toistaiseksi.

– Tilanne on sikäli villi, että keneltä tahansa yksityishenkilöltä voi tulla tieto uudesta pakolaislapsesta koska tahansa. Teemme parhaamme, että kaikki pääsisivät mahdollisimman pian kouluun, Pikkarainen sanoo.

Osa kunnista vasta miettii järjestelyjä

Kaikki maahanmuuttajina Suomeen tulevat lapset sijoitetaan ensisijaisesti valmistavaan opetukseen, jonka järjestäminen on kunnille vapaaehtoista. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tällaista opetusta tarjotaan tällä hetkellä tiettävästi vain Joensuussa ja Kiteellä.

– Toistaiseksi emme tiedä, kuinka paljon ja millaisia tulijoita Suomeen on saapumassa. Kuntien kanssa keskustellessa tunnelma on kuitenkin ollut luottavainen, koska isommin opetuksen tarvetta on arvatenkin vasta syyslukukaudella, Polvinen sanoo.