Herätys: Ukrainan ja Venäjän neuvottelut jatkuvat | Suomalaispuolueilla vaikea Nato-historia | Ylioppilaskirjoitusten ainemäärä kasvaa

Zelenskyi: Ukrainan ja Venäjän neuvottelut jatkuvat

Ukrainan ja Venäjän neuvotteluiden on määrä jatkua tänään tiistaina, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi . Presidentin mukaan neuvotteluja on tähän mennessä luonnehdittu melko hyviksi.

Kekkosen perintö keskustan Nato-jarruna, vasemmistolla Yhdysvaltain militarismi

Suomalaiset ovat kääntäneet Nato-mielipidettään nopeasti, ja poliitikkoihin kohdistuu nyt kova paine. Tutkijoiden mukaan kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä on suurista puolueista vaikein SDP:lle ja keskustalle. Perussuomalaisille Euroopan unioni on suurempi mörkö kuin Nato, jonka jäsenyyttä kokoomus taas on kannattanut jo vuosia.