Sota Ukrainassa on herättänyt huolta myös kehitysvammaisten parissa – erityisryhmien evakuointi olisi vaikeaa, mutta siihen on varauduttu

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut huolta ja pelkoa myös Suomessa. Ukrainan tilanne on saattanut herättää myös pohdintaa siitä, mitä itselle tapahtuisi silloin, jos Suomeen syttyisi sota.

Näin on tapahtunut myös Tampereen kaupungin kehitysvammaisten asumisyksiköissä, joissa osa asiakkaista on miettinyt, mitä sotatilanteessa tulisi käytännössä tapahtumaan.

Tampereen kaupungin vammaispalveluiden johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi kertoo, että heidän asiakkaillaan on huolia Ukrainan tilanteeseen liittyen hyvin vaihtelevasti.

– On ollut enemmän sellaista keskusteluntarvetta ja läsnäolontarvetta. Turvan hakemista, Mäntyniemi sanoo.

Yle kertoi aiemmin kehitysvammaisten vaikeasta asemasta Ukrainassa sodan sytyttyä. Ukrainassa elää noin 100 000 kehitysvammaista. Heistä vajaa kolmannes asuu laitoksissa, joista uhkaa loppua niin henkilökunta kuin lääkkeetkin. Kehitysvammaisten lasten kanssa pakeneminen ulkomaille on vaikeaa ja monet ovatkin päättäneet jäädä aloilleen.

Erityisryhmät huomioitu suunnittelussa

Suomessa evakuointeja on suunniteltu laajasti kaikkiin poikkeustilanteisiin, myös erityisryhmät huomioon ottaen, sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Hiltunen kertoo.

Myös hoitolaitoksilla on velvollisuus varautua ennakkoon. Näin on tehty ainakin Tampereella.

Tampereen kaupungin kehitysvammaisten palveluiden palvelupäällikkö Marjaana Räsänen kertoo, että Tampereen kaupungilla jokaiseen yksikköön on tehty omat pelastusohjeet erilaisiin kriisitilanteisiin – myös sotaa varten.

– Meillä on osassa yksiköistä väestönsuojia, joita pidetään yllä mahdollista uhkaa varten. Niiden yksiköiden asukkaat, joissa väestönsuojaa ei ole, evakuoitaisiin läheisten koulujen tai kerrostalojen väestönsuojiin.

Sisäministeriö johtaisi evakuointia, pelastuslaitos hoitaisi käytännön

Kehitysvammaisten evakuointi olisi Räsäsen mukaan vaikeaa monesta syystä: he saattavat toimia arvaamattomasti hätätilanteessa ja tarvitsevat erityistä tukea.

Toinen vaikeuksia aiheuttava tekijä evakuoinnissa on se, jos ihmisiä pitäisi siirtää pidemmän matkan päähän. Moni kehitysvammainen tarvitsee erilaisia apuvälineitä, pyörätuoleja ja lääkinnällisiä välineitä, jotka eivät mahtuisi tavallisiin autoihin tai busseihin. Tarvittaisiin siis erikoisvalmisteista kuljetuskalustoa.

– Haasteena olisi myös asiakkaidemme erilaiset käytöshäiriöt, jotka tulisivat varmasti lisääntymään, kun jouduttaisiin siirtymään tutusta paikasta toiseen. Meillä on myös asiakkaita, joilla on erilaisia sairauksia, jotka aiheuttaisivat haastetta lääkityksen ja hoitotoimenpiteiden osalta.

Kuka hoitaa?

– Tähän on todella vaikea vastata, koska Suomessa on niin vahva yksilön oikeus. Mutta kyllä meillä on myös henkilökunnalla hyvin vahva ajatus siitä, että halutaan turvata omien asiakkaiden elämä.