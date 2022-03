Asiantuntijat Suomen Nato-jäsenyydestä: Toteutuisi nopeimmillaankin noin vuodessa

– Lisäisin vielä, että on myös spekuloitu ja keskusteltu siitä, voisiko saada kahdenvälisiä tai monenkeskeisiä turvatakuita tämän prosessin ajaksi. Silloin kyseessä olisivat varmasti suuret nykyiset Nato-jäsenmaat, etenkin ne joilla on ydinaseita. Ne antaisivat tällaisen kahdenvälisen sitoumuksen puolustaa Suomea ja Ruotsia, Salonius-Pasternak sanoo.

Salonius-Pasternak: Presidentin hiljaisuus hämmentää

– Tasavallan presidenttihän on vuosia halunnut olla arvojohtaja niin koronassa kuin pakolaisissa, hän on puhunut siitä, että hän johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Nyt kun on sen keskeisin päätös vuosikymmeniin, niin hän on hiljaa eikä sano mielipidettään. On kiinnostavaa nähdä, miten turvallisuuspoliittinen johto nyt ymmärtää tilanteen radikaalisti muuttuneen kansalaismielipiteen kautta, Salonius-Pasternak kommentoi.