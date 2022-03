Suomen energiaomavaraisuus parantuu merkittävästi Olkiluodon kolmannen reaktorin käynnistymisen myötä

– Tässä korjataan omavaraisuutta yli puolella siitä vajeesta, joka meillä on ollut. Se on todella hyvä asia, sanoo energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Kuinka paljon sähkön hinta laskee, riippuu siitä, mitä muuta markkinoilla tapahtuu. Sähkön hinta Suomessakin on heilahdellut laajasti. Tähän vaikuttaa moni muu asia kuin oma tuotanto, kuten se mitä tapahtuu Ruosissa, Baltian maissa ja muualla Euroopassa. Varsinkin Saksassa sähkön hinta on karannut täysin käsistä, kuvailee Hyvärinen.

– Tällä on ehdottomasti positiivinen vaikutus. Teollisuuden Voima tuottaa sähköä erityisesti teollisuudelle, joten tämä on erityisen hyvä suomalaiselle raskaalle teollisuudelle, sanoo Huttunen viitaten Olkiluoto 3:n omistajaan Teollisuuden Voimaan.

Venäjän hyökkäys voi vauhdittaa vihreää loikkaa

Ydinenergialla on tässä suuri merkitys, Suomessa erityisesti sähkön osalta. Keski-Euroopassa ydinvoimalla on merkitystä myös kaasun korvaajana, sillä Keski-Euroopassa maat ovat riippuvaisia Venäjän kaasusta.

– Siellä on niitä, jotka ovat todenneet, että ydinvoima on hyvä asia ja niitä, jotka ovat todenneet, että se on paha asia.

– Venäjän aggressio on nostanut kaikkien fossiilisten polttoaineiden hintaa. Mitä luultavimmin se pysyy korkealla pitkään. Tämä on paras kannustin investoida puhtaaseen ja vihreään energiaan, toteaa Huttunen. Hän muistuttaa, että Suomessa ollaan uusiutuvan energian suhteen jo pitkällä.

Pienydinvoimalat voivat tuottaa energiaa “ihan näinä päivinä”

– Suurimmat ovat lähes yhtä isoja laitoksia kuin meillä on käytössä. Toisessa ääripäässä on muutaman kymmenen megawatin mikroreaktoreita, kuvailee Hyvärinen.

– Pienessä reaktorissa on mahdollista tehdä turvallisuusominaisuudet hyvin paljon yksinkertaisemmin kuin isoissa laitoksissa, joten se on edullista. Lisäksi niitä on helpompaa monistaa, kun niissä on vähemmän tekemistä. Vähän kuin lentokoneita, niitä ei tehdä jokaisella yhtiölle omanlaisia vaan perusteknologia on samanalaista, kuvailee Hyvärinen.