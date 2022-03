Imatran kaupunginjohtajaksi valittu Ari Lindeman ihmeissään tuoreen pestinsä katkeamisuhasta: "Harmi, jos tekeminen ja tyyli eivät ole miellyttäneet"

Imatran vt. kaupunginjohtaja Ari Lindeman on yllättynyt aloitteesta hänen työsuhteensa purkamiseksi koeaikana.

Ari Lindeman on mielestään tehnyt parhaansa, mikään työtehtävä ole jäänyt tekemättä ja päätökset on tehty ajallaan ja esittelyn mukaan.

– Tietysti on harmillista, jos tekeminen ja tyyli eivät ole miellyttäneet tässä vaiheessa kaikkia osapuolia. Kun tulee paljon uusia ihmisiä, niin tulee tyylillisiä muutoksia ja niitä tarvitsee veivata ja hioa suhteessa aikaisempaan organisaatiokulttuuriin, Lindeman sanoo.

"On kyse dynaamisuudesta"

Aloitteen jättäneen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Rantasen mukaan asia on tuttu puolueiden ryhmäjohtajille eikä se ole tullut yllätyksenä.

– Tämä on ollut esillä jo ryhmäpuheenjohtajapalaverissa. Kovasti toivottiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja ottaisi onkeensa ja ottaisi asian käsittelyyn kaupunginhallituksessa ilman aloitetta. Näin ei tapahtunut, joten tämä [aloitteen jättäminen valtuuston kokouksessa] oli ainut vaihtoehto, Rantanen toteaa.

– On kysymys dynaamisuudesta, hallintosääntöjen ja kuntalain tuntemuksesta, valmistelun oikeellisuudesta ja ehkä tämä viimeinen niitti oli henkilöstölle tehty työhyvinvointikysely, Rantanen luettelee.

Henkilöstölle tehtyä työhyvinvointikyselyn heikkoa tulosta on pidetty viimeisenä niittinä sille, että vt. kaupunginjohtajan asema on vaakalaudalla. Kuvituskuvassa Imatran kaupungintalo.

– Sieltä asti, kun hänet valittiin 2021 keväällä, on käynnissä ollut tietynlainen maalittaminen, Nokelainen sanoo.

Nokelainen myöntää, että kehitettävää toki on ja kehityskohteita on käyty Lindemanin kanssa läpi kehityskeskustelussa hallituksen puheenjohtajiston kanssa.

– On sovittu, miten mennään eteenpäin ja se on tapahtunut ihan hyvässä yhteistyössä ja hengessä. Viimeinen kehityskeskustelu on käyty reilu kaksi viikkoa sitten, Nokelainen kertoo.