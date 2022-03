Venäjä väittää “vapauttavansa” Ukrainan uusnatseista, mutta vaikenee tuestaan Euroopan äärioikeistolle – tämä Venäjän avusta tiedetään

Itävallan politiikka rakoilee Venäjän takia

Vaikka FPÖ:n yleistä linjaa pidetään varsin maltillisena muihin eurooppalaisiin äärioikeistopuolueisiin verrattuna, puolue on tunnettu sen jäsenten lausunnoista, jotka lähentelevät uusnatsismia.

Venäjän hyökkäyksen alettua FPÖ on julistautunut (siirryt toiseen palveluun) sekä sodan että pakotteiden vastustajaksi. Puolue on perustellut linjaustaan perustuslakiin kirjatulla pykälällä Itävallan puolueettomuudesta konfliktitilanteessa.

Puolue muiden muassa kannattaa (siirryt toiseen palveluun) Krimin ja Donetskin tunnustamista ja on sitonut liiton Venäjällä valtaa pitävän Yhtenäisen Venäjän puolueen kanssa. Vapauspuolueen on myös tukenut (siirryt toiseen palveluun) Tšetšeniaan tasavallan presidentti Ramzan Kadyrovia .

Kuva: ITAR-TASS News Agency / Alamy/All Over Press

Tänä vuonna Itävallassa on kohauttanut tapaus, jossa venäläiset suurliikemiehet saivat EU-passit sen jälkeen, kun he olivat lahjoittaneet useita satoja tuhansia euroja Itävallan äärioikeiston johtohahmolle.

Vaihtoehto Saksalle -puolueen ehdokas tunnustaa Krimin, eikä halua Ukrainaa Eurooppaan

Vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen saksalaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) puolueen kantavana teemana on ollut rajat kiinni -politiikka.

AfD:n yhteydet uusnatseihin ovat olleet viime vuosina yksi Saksan sisäpolitiikan keskustelun aiheista. Varsinkin Itä-Saksassa puolueen riveissä kerrotaan olevan aktiivisia jäseniä, joilla on yhteyksiä äärioikeiston radikaaleihin ryhmittymiin.

Markus Frohnmaier valittiin Saksan parlamentti vuosina 2017 ja 2021. Hänet tunnetaan Putinin politiikan tukijana. Hän on myös matkustanut kiistellylle Donbasin alueelle ja ilmoittanut kannattavansa Krimin tunnustamista osaksi Venäjää.

Frohnmaier on kiistänyt saaneensa taloudellista tukea vaalikampanjaansa Venäjältä.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Frohnmaier on julkaissut Facebook-sivullaan kannanottoja, joiden mukaan Ukrainaa ei pitäisi hyväksyä Euroopan unionin jäseneksi.

AfD:n puolueen johdon linja (siirryt toiseen palveluun) on, että Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ei voida perustella millään. Puolueen johdossa oleva Tino Chrupalla kuitenkin vaatii, että Saksan on pidättäytyvä neutraalina konfliktissa, eikä Saksa saisi asettua Ukrainan puolelle.

Ranskan Kansallinen rintama pyristelee irti maineestaan ääriliikkeenä

Ranskan Kansallista rintamaa on pidetty kaikkien eurooppalaisten äärioikeistopuolueiden esikuvana. Viime vuosina puolueen linja (siirryt toiseen palveluun) on muuttunut maltillisemmaksi esimerkiksi Nato ja EU-kysymyksissä, ja se on yrittänyt puhdistaa mainettaan äärioikeistolaisena liikkeenä.